La presentazione dello Xiaomi Mi 11 Ultra non è ancora avvenuta, ma i rumors che riguarda questo prossimo top di gamma non mancano mai. Del telefono quello che di più cattura l’attenzione a primo impatto è il modulo fotografico posteriore, perfino dotato di uno schermo secondario che mai avevamo visto prima a bordo di uno smartphone. Ice universe è tornano sull’argomento, con un intervento che a molti potrebbe non dire più di tanto: “GN2->M11 Ultra“. Il leaker, volendo fare la questione più lineare, ha voluto precisare che lo Xiaomi Mi 11 Ultra potrebbe impiegare il sensore ISOCELL NG2 presentato da Samsung nelle scorse ore.

GN2→Mi11 Ultra — Ice universe (@UniverseIce) February 23, 2021

L’obiettivo in questione ha una risoluzione di 50MP, dimensioni di 1/1,12″ con pixel di 1,4 micrometri, è caratterizzato dalla tecnologia pixel binning 4 in 1 per immagini da 12,5MP più luminose e nitide. Il sensore ha anche introdotto un sistema migliore per la messa a fuoco automatica a rilevamento di fase, che assicura una rapidità dell’autofocus assai maggiore, anche con poca luce ambientale. Bene anche le performance video e HDR, vista la possibilità di videoregistrare in FHD a 480fps o in 4K a 120fps (l’HDR risulta migliorato per quanto riguarda la resa qualitativa ed i consumi rispetto al precedente ISOCELL GN1).

Il resto del comparto fotografico posteriore dello Xiaomi Mi 11 Ultra godrà di altri due sensori da 48MP, di cui un grandangolare ed uno periscopico. Il device sarà spinto dal processore Snapdragon 888 di Qualcomm ed includerà uno schermo AMOLED da 6.8 pollici quad-curve con frequenza di refresh rate da 120Hz. La fotocamera frontale avrà un sensore da 20MP con collocazione nel display forato, mentre la batteria dovrebbe garantire una capacità da 5000mAh (con supporto alla ricarica rapida a 67W (sia via cavo che wireless) e ricarica inversa a 10W. Presente anche la certificazione IP68 per acqua e polvere.