Lo Xiaomi Mi 11 Ultra sarà il dispositivo che completerà la serie degli Xiaomi Mi 11, di cui il modello standard è stato di recente ufficializzato per il mercato internazionale (come vi abbiamo raccontato in questo articolo). Stando a quanto riportato da ‘XDA Developers‘, il video hands-on di Tech Buff ha svelato più di qualche dettaglio sul conto dello Xiaomi Mi 11 Ultra, di cui ci ha molto incuriosito il comparto fotografico posteriore.

Il modulo ha una forma rettangolare, e dovrebbe essere stato concepito per occupare in larghezza la parte superiore del telefono. La fotocamera includerebbe un sensore principale da 50MP, uno da 48MP con ottica grandangolare, uno da 48MP con lenti periscopiche e zoom fino a 120x (anche se ancora non si conosce il livello di ingrandimento assicurato dallo zoom ottico) e display secondario contenuto nel modulo fotografico (probabilmente per individuare l’inquadratura giusta per gli autoscatti). Una fotocamera come mai se ne erano viste prima, anche se, qualora venisse confermata, il modulo sembrerebbe sporgere parecchio (un aspetto con cui bisognerebbe fare i conti). Lo Xiaomi Mi 11 Ultra, per il resto, dovrebbe essere spinto dal processore Snapdragon 888 di Qualcomm, montare uno schermo AMOLED da 6.8 pollici quad-curve con frequenza di refresh rate a 120Hz, una fotocamera frontale da 20MP inclusa nello schermo forato ed un sistema audio con doppio speaker prodotto in collaborazione con Harman/Kardon.

Presente a bordo una batteria da 5000mAh con supporto alla ricarica rapida a 67W (sia via cavo che wireless) ed alla ricarica inversa a 10W. Il device potrà anche disporre della certificazione IP68 contro acqua e polvere. Non sappiamo ancora dirvi quando lo Xiaomi Mi 11 Ultra verrà lanciato sul mercato, anche se la disponibilità di un video hands-on così pieno di dettagli ci lascia pensare l’evento di presentazione sia ormai prossimo.