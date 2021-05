Un nuovo singolo di Marco Mengoni in arrivo per l’estate? Per ora si tratta solo di indiscrezioni sui social che potrebbero però trovare conferma molto presto. La notizia del rilascio di un nuovo singolo di Marco Mengoni nelle prossime settimane, infatti, non è ufficiale ma appare particolarmente attendibile.

Perché non pubblicare un singolo proprio nel periodo più caldo dell’anno? L’estate è il momento perfetto per le hit che ci fanno ballare in spiaggia e Marco Mengoni non è secondo nessuno quando si parla di tormentoni. I suoi singoli sono un successo assicurato e potrebbe essere proprio l’estate ormai alle porte il momento giusto per il ritorno in radio.

L’indiscrezione sull’ipotetico nuovo singolo di Marco Mengoni emerge con prepotenza via social. Parte da Twitter e raggiunge Facebook, condivisa con entusiasmo. L’artista sembra sia stato visto di recente in Sardegna, a lavoro proprio su questo brano. O meglio, sul set del video ufficiale che dovrebbe accompagnare l’uscita in radio e in digitale.

C’è chi dice di averlo visto tra le strade della bella isola italiana nonostante manchino conferme ufficiali che potrebbero non tardare ad arrivare. Qualora infatti la notizia fosse effettivamente veritiera, significherebbe che all’annuncio del nuovo singolo di Marco Mengoni non mancherebbe poi così tanto.

Il rilascio potrebbe essere in programma per il mese di giugno, quello che fa da spartiacque tra la primavera e l’estate. Quanto al sound, non ci sono anticipazioni in giro ma – inevitabilmente – sarebbe quello giusto per essere ballato e canticchiato per tutta l’estate.

Al momento non sono giunte conferme dal diretto interessato, il cui ultimo singolo risale alla collaborazione con Takagi & Ketra e Frah Quintale sulle note di Venere E Marte, il brano datato gennaio 2021 e rilasciato dopo le feste natalizie. Per il cantante di Ronciglione potrebbe essere adesso arrivato il momento di ritornare con nuova musica.