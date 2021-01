Al centro del video di Venere E Marte di Takagi & Ketra c’è un balletto che merita attenzione. Il brano è già forte di un featuring con Marco Mengoni e Frah Quintale che insieme, nel loro stile, ci parlano dell’amore e della sua declinazione più autorevole: la promessa.

Un balletto, dicevamo, che merita attenzione per collocarsi nel presente con i fasti del passato. C’è tanto Broadway, nella coreografia firmata da Mommo Sacchetta che si svolge sullo sfondo di una New York senza tempo. Le due anime danzanti sono l’attrice Serena De Ferrari e il ballerino Alessio La Padula. Nel frattempo Marco Mengoni canta dall’interno di un’auto mentre Frah Quintale staziona seduto su una scalinata.

Elemento poetico del video di Venere E Marte di Takagi & Ketra è la pioggia che irrompe come una sviolinata o come un evidenziatore: pur sotto l’acqua scrosciante i due protagonisti del video non interrompono il loro atto d’amore verso l’arte. La cornice è quella suggestiva di Cinecittà World, il parco di divertimenti più cinematografico della Capitale all’interno del quale possiamo ritrovare, infatti, una ricostruzione della Grande Mela.

Un salto negli anni più dorati e luccicanti della musica e della danza, dunque, e la scelta è impreziosita dal bellissimo testo del brano in cui i due pianeti del titolo diventano la metafora di due persone che si amano e si promettono di “gravitare vicini” (ci insegnava Ermal Meta con le sue Luci Di Camilla in Buio E Luce).

Takagi & Ketra sono anch’essi presenti nel video, e li troviamo in un manifesto che non soffre le intemperie e resiste all’umidità dell’acqua. Tutto leggero e poetico, ancora una volta, fino alla sequenza in cui Alessio La Padula solleva per aria Serena De Ferrari in un atto di prostrazione all’amore e ai suoi frutti.

Di seguito il video di Venere E Marte di Takagi & Ketra, presentato in anteprima nelle ultime ore.