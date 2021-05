Oggi 28 maggio parte il nuovo volantino Unieuro, con la campagna promozionale del ‘sottocosto‘, e che prevede, a fronte dell’acquisto di una TV della campagna promozionale, in regalo la nuova NOW Smart Stick con incluso il primo mese di pass sport per guardare gli Europei di calcio e tanto altro. La prima pagina del volantino Unieuro mostra il Samsung Galaxy S21 5G, vostro a 679 euro, con uno sconto del 26% sul prezzo di listino. La disponibilità copre i 2500 pezzi, oltre i quali l’offerta non potrà essere ritenuta valida. Il modello in questione include 8GB di RAM e 256GB di storage interno, con possibilità di pagamento anche in 10 rate mensili da 67,90 euro ciascuna.

Il volantino Unieuro in partenza oggi 28 maggio coinvolge anche un altro peso massimo della telefonia mobile mondiale, vale a dire iPhone 12: il top di gamma della mela morsicata viene proposto al prezzo di 799 euro, nel taglio di memoria da 128GB (in questo caso i pezzi disponibili sono 4mila ed il risparmio è pari al 19%). Fanno parte del volantino Unieuro anche iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max, vostri rispettivamente al prezzo di 1099 e 1299 euro (il primo nel taglio da 128GB, ed il secondo da 256GB).

Chiaro che il volantino Unieuro investe anche altre categorie di prodotti, come nel caso dei latpop, delle TV, delle lavatrici, delle stampanti, dei monopattini elettrici, dei ferri da stiro (con o senza caldaia), dei forni e dei frigoriferi. Non conoscendovi uno per uno, non possiamo nemmeno conoscere i vostri gusti: dovreste voi sfogliare personalmente il volantino Unieuro in partenza oggi 28 maggio per individuare l’articolo che più fa al caso vostro (facendo tutte le valutazioni del caso). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.