Sono stati annunciati i concerti di Ultimo nel 2022, riprogrammati in seguito al perdurare dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19.

I concerti di Ultimo inizialmente in programma nel 2020 e poi rimandati al 2021, sono stati posticipati al 2022. La prima data sarà quella del 5 giugno allo Stadio Comunale di Bibione (data zero) per poi proseguire con un concerto sold out allo Stadio Franchi di Firenze l’11 giugno del prossimo anno.

Il tour di Ultimo rimarrà a Firenze anche il 12 giugno. A seguire, sono in programma concerti ad Ancora, Torino e un doppio evento a Napoli attesi per il 25 e il 26 giugno. Gli appuntamenti campani si terranno allo Stadio Maradona con il primo evento sold out.

A luglio sono in programma concerti a Bari e Pascara, Catania (due date) prima del concerto-evento al Circo Massimo di Roma.



Il tour 2022 di Ultimo si chiuderà con un doppio evento allo Stadio San Siro di Milano in programma per sabato 23 e domenica 24 luglio.

I biglietti precedentemente acquistati restano validi per le nuove date. Buongiorno Vita è il nuovo singolo di Ultimo, presentato attraverso un evento al Colosseo a Roma, già certificato disco d’oro. Ultimo ha già collezionato 40 dischi di platino e 19 dischi d’oro con oltre 2.000.000 di copie vendute tra album e singoli.

I concerti di Ultimo nel 2022:

domenica 5 giugno 2022 || Bibione @ Stadio Comunale – DATA ZERO

sabato 11 giugno 2022 || Firenze @ Stadio Artemio Franchi – SOLD OUT

domenica 12 giugno 2022 || Firenze @ Stadio Artemio Franchi

venerdì 17 giugno 2022 || Ancona @ Stadio del Conero

mercoledì 22 giugno 2022 || Torino @ Stadio Olimpico Grande Torino

sabato 25 giugno 2022 || Napoli @ Stadio Diego Armando Maradona – SOLD OUT

domenica 26 giugno 2022 || Napoli @ Stadio Diego Armando Maradona

giovedì 30 giugno 2022 || Modena @ Stadio Alberto Braglia

domenica 3 luglio 2022 || Bari @ Stadio San Nicola

giovedì 7 luglio 2022 || Pescara @ Stadio Adriatico

lunedì 11 luglio 2022 || Catania @ Stadio Cibali

martedì 12 luglio 2022 || Catania @ Stadio Cibali

domenica 17 luglio 2022 || Roma @ Circo Massimo – SOLD OUT

sabato 23 luglio 2022 || Milano @ Stadio San Siro

domenica 24 luglio 2022 || Milano @ Stadio San Siro – SOLD OUT