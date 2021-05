Sono iniziate le riprese della serie Sky Cops 2 – Una banda di poliziotti, seconda stagione della comedy con protagonista Claudio Bisio. Il cast e la troupe stanno attualmente girando in Puglia, scegliendo come location il Salento, tra Lecce e Nardò.

In questa nuova avventura della produzione Sky Original, realizzata con Banijay Studios Italy, Luca Miniero torna alla regia, così come i protagonisti. Alla guida del folto cast c’è ancora una volta Claudio Bisio nel ruolo del Commissario Cinardi, tornato nel suo paese natale, Apulia, per godersi la pensione; Pietro Sermonti è il sovraintendente Nicola Gargiulo; Giulia Bevilacqua è l’ispettore Maria Crocefissa Cercola, vera donna del sud, madre e moglie; Francesco Mandelli è il fanatico agente scelto Benny The Cop, appassionato di film polizieschi all’americana. Nella squadra anche Guglielmo Poggi nel ruolo di Tommaso, il giovane centralinista del commissariato e Dino Abbrescia nei panni di Zu Tore, cuoco ambulante di Apulia.

New entry della serie Sky Cops 2: Gaia Messerklinger nei panni di Catia, giovane, bella e inesperta magistrato al suo primo incarico.; Massimo De Lorenzo è Don Manolo, parroco di Apulia con problemi di “cuore”; Ninni Bruschetta è Il Conte, un nobile decaduto che vive con l’anziana madre; e Tullio Solenghi nella parte di Don Filippo, il messo Vaticano inviato dalla Santa Sede per affiancare Cinardi in una delle indagini: tra loro siparietti assicurati.

Iniziate il 10 maggio, le riprese proseguiranno per nove settimane fino a luglio. Oltre a Lecce e Nardò, la troupe si sposterà anche ad Acaya e a Melpignano.

Stando alla trama della seconda stagione, il Commissario Cinardi e la sua sgangherata squadra di Cops saranno impegnati in nuove indagini: il furto della preziosa croce di Sant’Oronzo e il misterioso omicidio di un Visconte. I poliziotti, dopo l’arresto di Anaconda, sono pronti a rimettersi in gioco e dimostrare ancora una volta il loro talento, anche se non mancherà la loro abituale comicità e maldestra goffaggine. Oltre alle indagini, la squadra avrà anche a fare i conti con i propri problemi personali.