Il finale di Chicago Fire 9 è andato in scena qualche ora fa negli Usa lasciando tutti con il fiato sospeso per via di un cliffhanger che non ci lascerà dormire molto la notte. Se la stagione 8 non è terminata con una svolta importante a causa delle interruzioni della produzione per via dello scoppio della pandemia, di sicuro per la nona non possiamo dire altrettanto.

Il finale di Chicago Fire 9 si è chiuso con un cliffhanger degno di nota che ha messo in pericolo di vita tutti i nostri pompieri. Le vere conseguenze di quanto è accaduto in “No Survivors” arriveranno solo il prossimo autunno ma vi basti sapere che tutti sono in bilico soprattutto dopo quello che abbiamo visto all’inizio di questa stagione.

ATTENZIONE SPOILER!

La squadra 3 è intrappolata sotto una barca capovolta che stava affondando, con i serbatoi d’aria esauriti, e tutti i componenti rischiano la vita a cominciare da Severide continuano con Cruz e Capp e finendo a Tony. I vigili continuavano a togliersi le maschere nella sacca d’aria piuttosto che risalire in superficie e così quando un pezzo di detriti si è spostato e ha bloccato l’uscita, i vigili del fuoco non hanno avuto lo spazio, il tempo e l’aria per trovare una via per la salvezza prima che l’episodio si chiudesse.

Fondamentalmente, Chicago Fire ha fatto un lavoro piuttosto stellare creando un cliffhanger piuttosto terrificante per Squad 3, soprattutto considerando che i fan di Fire sono abituati a vedere gli eroi di Firehouse 51 mettere le loro vite in pericolo negli edifici in fiamme, non nelle acque del Lago Michigan. Quello che sappiamo è che quello che è successo non avrà conseguenze devastanti per tutti ma qualcuno potrebbe rimanerne vittima, ma chi?

Il finale di Chicago Fire 9 ha messo tutti e quattro i membri della Squadra 3 nel ventre di quella barca e adesso tutti corrono il rischio imminente di annegare, ma a chi toccherà lo stesso destino di Otis morto in modo raccapricciante all’inizio della stagione 8 come ricompensa del cliffhanger del finale della stagione 7?

In questi ultimi episodi, Severide si è fidanzato con Stella, Cruz e Chloe stanno aspettando un bambino e Capp ha avuto una ragazza segreta o ha convinto una donna a fingere di essere la sua ragazza segreta con breve preavviso. Tony è l’unico che non ha avuto sviluppo nel finale e questo potrebbe essere un segnale della sua condanna a morto se davvero qualcuno morirà all’inizio della decima stagione già annunciata.