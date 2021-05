Che Fine Ha Fatto Sara? 3 sembra essere già nei piani di Netflix, sebbene non ufficialmente confermata. Il pannello che appare alla fine della seconda stagione, infatti, lascia pochi dubbi sul fatto che la saga continuerà con un ulteriore capitolo.

D’altronde i numeri della serie lasciavano ipotizzare ampiamente un rinnovo per Che Fine Ha Fatto Sara? 3. La soap in salsa thriller prodotta in Messico, ideata e scritta da Ignacio Valenzuela, è tornata al primo posto su Netflix in vari Paesi questa settimana con la seconda stagione, dopo essere diventata lo spettacolo in lingua straniera non inglese più popolare che il gigante dello streaming abbia mai distribuito. I segreti del successo di questa sorta di Revenge grezza e pruriginosa sono stati ampiamente analizzati anche dal suo showrunner, che rivendica l’idea dell’applicazione degli stilemi da telenovela sudamericana alla serialità anglosassone.

L’infinito piano di vendetta del protagonista Alex Guzman sembra destinato a continuare in Che Fine Ha Fatto Sara? 3, visto che il quesito del titolo non ha ancora trovato una risposta univoca. Gli otto episodi della seconda stagione hanno rimesso ancora una volta in discussione l’apparente scoperta della verità, dopo una sequela improbabile di attentati, finti suicidi, rapimenti, omicidi preterintenzionali, rivelazioni dal passato della giovane Sara e conflitti familiari portati alle estreme conseguenze. Una sequenza forzata e spesso illogica di eventi che, nonostante tutto, non ha ancora portato ad una conclusione certa sulla domanda di verità che muove il protagonista, ovvero chi abbia ucciso 18 anni prima la sorella adolescente (omicidio per cui è stato incastrato finendo in prigione).

Attenzione spoiler!

Che Fine Ha Fatto Sara? 3 dovrebbe riprendere dal finale della seconda stagione che ha ancora una volta fornito una falsa pista al protagonista e al pubblico: se alla fine della prima stagione sembrava fosse Elroy, su richiesta della mandante Mariana, l’assassino di Sara, ora si scopre che è Marifer, in un momento di rabbia, ad aver tagliato le corde dell’attrezzatura usata per il parasailing il giorno della morte della ragazza. Ma a quanto pare Nicandro è la vera chiave di tutto. Il giovane nasconde un segreto, insieme al medico che ha avuto in cura Sara e che l’ha sottoposta all’elettroshock: “Nessuno deve sapere che dietro la sua morte ci siamo noi“, dice Nicandro al telefono al dottor Alanìs nel finale della seconda stagione. Siamo dunque già a quota due assassini rivelatisi non tali, individuati dopo un intreccio frenetico di vendette incrociate: un’agonia destinata a continuare perché sembra sempre che ci sia qualcun altro più interessato dei precedenti ad uccidere la povera adolescente affetta da disturbo della personalità.

Che Fine Ha Fatto Sara? 3 – apparentemente confermata dal messaggio che preannuncia “un’altra stagione” in arrivo al termine dell’ottavo episodio del capitolo 2 – dovrebbe quindi indagare questa terza pista sui mandanti e gli esecutori dell’omicidio di Sara, in una catena di eventi che sembra ripetere ormai ossessivamente lo stesso schema delle stagioni precedenti.