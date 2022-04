Che Fine ha Fatto Sara? 3 esce a maggio su Netflix e chiude la surreale soap-thriller messicana che ha incollato milioni di telespettatori alla piattaforma con le prime due stagioni, superando perfino La Casa di Carta. Il fenomeno è esploso nella primavera del 2021, proseguendo nel maggio dello stesso anno con una seconda parte, che si è conclusa mettendo in dubbio il mistero principale intorno al quale ruota la trama e lo stesso titolo originale della serie (¿Quién mató a Sara?, letteralmente: Chi ha ucciso Sara?).

Dal trailer di Che Fine ha Fatto Sara? 3 scopriamo che probabilmente non c’è stato alcun omicidio, o meglio, che quello tentato nel giorno della famosa gita al lago, rievocato nella scena d’apertura della serie, non è andato a buon fine: la sorella di Alex in realtà sarebbe sopravvissuta, come testimonia l’assenza di un corpo nella sua tomba.

Così si apre il trailer di Che Fine ha Fatto Sara? 3, che introduce altri elementi ancora più assurdi di quanti la serie non ne abbia già inanellati nelle stagioni precedenti: affetta da schizofrenia, ereditata dal padre, Sara sarebbe stata inclusa in un esperimento segreto dal nome in codice Medusa, presumibilmente dopo aver finto la sua morte in seguito all’incidente in parasailing.

Che Fine ha Fatto Sara? 3 arriverà su Netflix il 18 maggio con gli ultimi episodi, che vedranno ancora una volta il protagonista Manolo Cadorna (ora anche nel cast di Now & Then di AppleTv+) nei panni del tormentato Alex Guzman, intento ad indagare con ogni mezzo a sua disposizione per scoprire chi c’è dietro la scomparsa di sua sorella. Una scena del trailer sembra suggerire anche un possibile incontro tra i due, con una Sara che appare ancora con le sembianze adolescenziali che aveva all’età della sua presunta morte. Insomma, anche questa stagione finale si presenta come l’ennesimo polpettone di colpi di scena in sequenza ravvicinata che hanno connotato le prime due (qui la nostra recensione).

Continua a leggere su optimagazine.com