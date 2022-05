Che Fine ha Fatto Sara? 4 non è prevista: la terza stagione della soap-thriller messicana è anche l’ultima, ma non si tratta di una cancellazione. Sia Netflix che i creatori la serie José Ignacio Valenzuela e Perro Azul hanno concordato sul fatto che la storia raggiungesse una fine naturale col terzo capitolo, dopo aver peraltro attraversato una sequenza infinita di colpi di scena e di rivelazioni che avrebbero potuto occupare almeno il doppio delle stagioni.

Dunque Che Fine ha Fatto Sara? 4 non è stata bocciata da Netflix, semplicemente non era prevista. Ciò non vuol dire che lo streamer rinuncerà a sfruttare il successo incredibile della serie, che ha raggiunto oltre 55 milioni di famiglie in streaming con la seconda stagione entro il primo mese dal debutto lo scorso anno. Numeri incredibili, che sono valsi a José Ignacio Valenzuela un contratto triennale con Netflix, siglato nell’ottobre 2021.

Ciò significa che in luogo di Che Fine ha Fatto Sara? 4, arriverà un format inedito, presumibilmente sullo stesso genere e stile di Who Killed Sara? (questo il titolo internazionale del mistery messicano). L’obiettivo di questa partnership è proprio replicare il seguito della serie con nuovi contenuti originali. Valenzuela si è detto “entusiasta di entrare a far parte della famiglia Netflix. Lavorando con loro nei prossimi tre anni, mi impegno a raccontare storie che continueranno ad entusiasmare i fan in America Latina e in tutto il mondo, proprio come ha fatto Who Killed Sara? “.

Rinnovare Che Fine ha Fatto Sara? 4 non avrebbe avuto senso dopo aver stravolto per ben due volte, nella seconda e nella terza stagione, il mistero principale della trama, trasformando la morte apparentemente accidentale della giovane Sara prima nel frutto di una sorta di vendetta familiare, poi nell’esito di una rivalsa tra coetanee e infine nell’escamotage propiziatorio di un esperimento psichiatrico illegale. Nella terza stagione il personaggio centrale della trama è stato interpretato dall’attore francese Jean Reno, che ha dato impulso alla storyline legata al progetto Medusa. Che Fine ha Fatto Sara? 3 si è conclusa comunque con un lieto fine, a cui gli sceneggiatori hanno lavorato sin dall’inizio della stagione sapendo che sarebbe stata l’ultima.

Continua a leggere su optimagazine.com