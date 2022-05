Quali sono le serie tv Netflix di maggio 2022? Si conclude Summertime con la terza stagione, mentre è disponibile la prima parte di Stranger Things 4.

Pronti a scoprire le serie tv Netflix di maggio 2022 da non perdere?

Si parte il 4 maggio con Summertime 3, ultima stagione della serie italiana Netflix ambientata sulla Riviera Romagnola. Summer sembra pronta a vivere la stagione estiva con la spensieratezza che non ha mai avuto, Dario riceve una proposta che non può lasciarsi scappare, Sofia ritorna con la paura di essere ormai un’estranea per i suoi amici e Ale è in preda a profondi sensi di colpa. In questi nuovi episodi, Summer, Ale, Dario, Sofia, Edo e Blue faranno un ulteriore passo in avanti verso la scoperta di se stessi, dei propri sogni e aspirazioni. La loro amicizia e l’arrivo di nuove persone all’interno del gruppo li porteranno a capire qualcosa di importante di sé e del proprio futuro. E in questo loro percorso di crescita, oltre a un più̀ ampio vocabolario emotivo, apprenderanno che – a volte – volere davvero bene a qualcuno può anche significare il dover rinunciare a qualcosa di sé.

Il 12 maggio tra le serie tv Netflix di maggio 2022 c’è tutto il box di Blindspot con le cinque stagioni. Thriller prodotto dal 2010 al 2015 vede Jaimie Alexander nei panni di Jane Doe, una sconosciuta ritrovata completamente nuda e coperta di tatuaggi si risveglia a Times Square senza ricordare la propria identità e la propria storia. Un agente FBI indaga sulla fitta rete di misteri che l’evento cela.

Il 18 maggio c’è invece Che Fine Ha fatto Sara? 3, terza e ultima stagione del thriller messicano. La verità verrà finalmente svelata e Álex scoprirà cos’è successo davvero a Sara.

Il 20 maggio Netflix rende disponibile Love Death and Robots 3, atteso terzo volume della serie antologica creata da David Fincher che unisce ogni genere di animazione, raccontando storie che hanno come tematiche principali l’amore, la morte e la tecnologia.

A fine mese debutta finalmente Stranger Things 4. La prima parte di stagione è disponibile dal 27 maggio. Sono passati sei mesi dalla battaglia di Starcourt, che ha portato terrore e distruzione ad Hawkins. Lottando con le conseguenze, il nostro gruppo di amici viene separato per la prima volta e navigare tra le complessità del liceo non ha reso le cose più facili. In questo momento più vulnerabile, una nuova e terrificante minaccia soprannaturale emerge, presentando un macabro mistero che, se risolto, potrebbe finalmente porre fine agli orrori del Sottosopra.