Cambia di nuovo la programmazione di Canale5 con New Amsterdam 3 pronta ad anticipare rispetto alla data del 2 giugno annunciata nei giorni scorsi. Il medical drama occuperà il prime time già a partire dall’1 giugno con tre episodi a settimana tenendoci compagnia per tutto il mese. Ad andare in onda saranno Max e i suoi con i nuovi episodi in cui sentiremo parlare di Covid e tutto quello che la pandemia ci ha lasciato in questo anno terribile e difficile.

Le anticipazioni dei primi episodi di New Amsterdam 3 in onda proprio l’1 giugno rivelano che Max avrà a che fare con un 747 che precipita nell’East River causando molti feriti, alcuni gravi. Il comandante Starks è illeso ma catatonico ed è lui che confessa a Iggy di essere bipolare, e di essere certo di aver causato l’incidente nel tentativo di suicidarsi.

Ecco il nuovo promo degli episodi in onda dall’1 giugno:

Dall’altra parte Kapoor, contagiato dal Covid, è intubato da diverso tempo ma viene finalmente staccato dal respiratore. Ma il danno cardiaco riportato è tale da richiedere un trapianto di valvola mitrale ed essendo Kapoor estremamente debilitato, l’intervento si presenta ad alto rischio. Nel frattempo, Ella entra in travaglio prima del tempo e si trova a lottare con il proprio disturbo ossessivo compulsivo mentre Iggy è alle prese con il suo disturbo alimentare e le conseguenze che sta creando anche al suo corpo.

Infine, i fan di New Amsterdam 3 dovranno prepararsi a dire addio a Reynolds, sarà davvero così? Proprio al momento della partenza per San Francisco, riceve una telefonata dalla madre che, appena salutato il figlio, è caduta in casa. Reynolds la porta immediatamente al New Amsterdam, dove Max si incarica personalmente del caso, e scopre che Nola è affetta da diabete e le cose per lei non saranno molto semplici.