Bull è nel caos. L’attore Freddy Rodriguez (che presta il volto all’avvocato Benjamin Colon) e lo showrunner Gleen Gordon Caron hanno lasciato la serie tv.

I CBS Studios non hanno fornito ulteriori dettagli in merito alla vicenda, che rischia di scuotere e non poco le dinamiche sul set, ma secondo Deadline ciò sarebbe la conseguenza di un’indagine interna volta a giudicare il lavoro di Caron e la sua quadra. Dopo diverse testimonianze che affermano come lo showrunner avrebbe creato un ambiente “tossico”, la casa di produzione ha deciso di troncare ogni rapporto di lavoro con il prolifico autore televisivo.

Caron ha iniziato la sua carriera televisiva negli anni ’80, creando proprio per CBS la serie Moonlighting, e successivamente Medium. Si è unito al team di Bull alla fine della prima stagione, diventando showrunner nella seconda. “L’ambiente è passato da disfunzionale a tossico a seconda dell’umore di Gordon, e questo è diventato insostenibile”, ha dichiarato una persona a conoscenza dei fatti in un’intervista con Deadline. Nel rapporto fornito da The Hollywood Reporter, invece, un certo numero di sceneggiatori hanno affermato che: “Caron ha promosso un ambiente di lavoro irrispettoso durante i suoi quattro anni di lavoro (…) Ha espresso opinioni che percepivano come insensibili (…) era comune per lui rimproverarci per i nostri scritti.”

Per quanto riguarda Rodriguez, non sono ancora chiare le circostanze del perché della sua uscita dal cast.

Questa non è la prima volta che la produzione di Bull è nella bufera. Nel dicembre 2018, un’indagine del New York Time ha riferito che Michael Weatherly avrebbe fatto commenti sessuali inappropriati ad Eliza Dushku. L’attrice si è rivolta alla produzione, spiegando che per lei la situazione era diventata insostenibile. In tutta risposta, il suo personaggio è stato cancellato dalla serie. La Dushku ha chiesto ulteriori spiegazioni, e a quel punto si è raggiunto un accordo: l’attrice ha ricevuto la cifra di 9,5 milioni di dollari, pari a un rimborso economico per aver lavorato quattro stagioni, in cambio del suo silenzio. Weatherly si è scusato pubblicamente con l’attrice, ma ormai il danno era fatto.

Il futuro di Bull non subirà alcuna conseguenza, almeno per ora: il legal drama è stato infatti rinnovato per la sesta stagione.