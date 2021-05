Penultimo appuntamento con la prima parte di stagione di NCIS 18 su Rai2 il 21 maggio: prosegue in prima visione assoluta e in prima serata la programmazione del procedural CBS interpretato e prodotto da Mark Harmon, appena rinnovato per una diciannovesima stagione.

Il venerdì sera continuerà ad essere targato NCIS 18 su Rai2 fino al 28 maggio, quando la programmazione della stagione in corso andrà in pausa per l’estate: la seconda parte sarà trasmessa, come sempre, nel palinsesto autunnale della rete. In Italia la pausa non coincide col finale di metà stagione di CBS (il decimo episodio), ma arriva prima, con l’interruzione all’ottavo episodio.

L’episodio di NCIS 18 su Rai2 il 21 maggio è il settimo della stagione, dal titolo Il Primo Giorno, e vede la squadra alle prese con un giro di “armi fantasma” gestito dalla microcriminalità locale.

A seguito dell’omicidio di un volontario di “First Day Program”, un centro di accoglienza per ex detenuti appena usciti di prigione, Gibbs e la sua squadra si trovano a indagare su un traffico di cosiddette “armi fantasma”, ovvero armi costruite da privati e vendute a pezzi, gestito da una pericolosa banda di quartiere. Nel frattempo, su suggerimento di Sloane, Gibbs parla con Jimmy, eccessivamente iperattivo in ufficio, ma ancora sopraffatto dalla perdita della moglie Breena..

L’episodio 8 di NCIS 18 su Rai2, invece, sarà cruciale perché segnerà l’addio al personaggio di Jack Sloane: l’attrice Maria Bello, volto regolare della serie per tre stagioni, non ha rinnovato il suo contratto in scadenza. La psicologa forense esce di scena con una trama ambientata in Afghanistan, dopo aver già manifestato a Gibbs la sua voglia di cambiamento.

Ecco la sinossi dell’ultimo episodio di NCIS 18 su Rai2 in onda in questa stagione, venerdì 28 maggio alle 21.20.