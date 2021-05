Per tutti gli appassionati di fitness tracker, quest’oggi 21 maggio, non potete farvi scappare la super offerta relativa alla nuova Honor Band 6, in sconto lampo su Amazon al prezzo speciale di 42,41 euro (rispetto ai 49,99 euro dell’importo totale di listino). Per chi ancora non lo conoscesse, si tratta di un modello molto interessante, considerato anche il fatto che si parla quasi di un dispositivo ibrido tra smartwatch e braccialetto fitness. Vediamo insieme le principali caratteristiche tecniche del device del marchio di Shenzhen.

Per quanto concerne le dimensioni, il fitness tracker Honor Band 6 misura 43 x 25 x 11 mm, con un peso di 18 gr. (rispetto al modulo centrale, senza includere il cinturino in silicone). Il wearable si presenta abbastanza leggero e, malgrado le sue dimensioni siano leggermente più grandi di quelle di un bracciale fitness, è ritenuto molto comodo da indossare. La smart-band sfoggia un display AMOLED ampio e touch screen da 1,47 pollici (con una risoluzione di 194 x 368 pixel), che è probabilmente la caratteristica che colpisce di più l’interesse dell’acquirente. Il device è dotato di interessanti funzionalità e di sensori per il monitoraggio della frequenza cardiaca, dei livelli di glucosio nel sangue (SpO2) ed il tracciamento delle attività sportive. Honor Band 6 dispone di 10 configurazioni già installate per il rilevamento dell’attività sportiva praticata, tra cui corsa, tapis-roulant, trekking, ciclismo, cyclette, nuoto in piscina, vogatore, ellittica ed allenamento libero.

L’indossabile consente anche di ricevere chiamate e notifiche, e si può connettere allo smartphone tramite il Bluetooth 5.0. Attraverso l’app Huawei Sport Health, è possibile consultare sul telefono tutti i dati che il fitness tracker è riuscito a ricavare e visualizzarli su schermate intuitive. L’app è disponibile sia per Android che per iOS. Quanto all’autonomia, la batteria (che si ricarica in maniera veloce: in appena 10 minuti si riuscirà ad ottenere un utilizzo di 3 giorni) è in grado di garantire 14 giorni di uso continuo. Insomma, non fatevi scappare questo e tanto altro del nuovo bracciale del brand cinese, acquistabile oggi in offerta a tempo su Amazon al costo di 42,41 euro. Il prodotto è venduto da terzi e spedito dall’e-commerce e, se siete abbonati a Prime, la consegna è gratuita e senza costi aggiuntivi.