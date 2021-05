I Kiss all’Arena di Verona nel 2022, per l’unica data in Italia nell’ambito del tour mondiale: il concerto inizialmente in programma per il 2021 è stato posticipato al prossimo anno.

Live Nation Italia comunica che l’unica data in programma per i Kiss nel nostro Paese non potrà tenersi il 12 luglio 2021, come inizialmente previsto. Il concerto è stato posticipato a causa del perdurare dello stato di emergenza dovuto al Covid-19 e verrà recuperato l’11 luglio 2022.

Resta confermata la location scelta dalla band per l’unica esibizione dal vivo in Italia: l’Arena di Verona. Sarà il tempio della musica nostrano ad accogliere l’unica tappa dell’End Of The Road World Tour dei Kiss che dal 2021 si sposta integralmente al 2022; posticipati anche gli altri concerti attesi in Europa.

I biglietti precedentemente acquistati dai fan per il concerto dei Kiss all’Arena di Verona restano validi per assistere alla data del 2022. Altri biglietti sono disponibili in prevendita su Ticketmaster.it, Vivaticket.com e Ticketone.it.

“Tutto ciò che abbiamo costruito e tutto ciò che abbiamo conquistato negli ultimi quattro decenni non sarebbe mai potuto accadere senza i milioni di persone in tutto il mondo che hanno riempito club, arene e stadi in questi anni. Questa sarà la celebrazione finale per coloro che ci hanno visto e un’ultima possibilità per coloro che non l’hanno fatto. KISS Army, ci salutiamo nel nostro tour finale con il nostro spettacolo più grande e usciremo nello stesso modo in cui siamo entrati… Unapologetic and Unstoppable“, hanno detto i KISS su The End Of the Road Tour costretto ad un nuovo posticipo.

Sono ancora disponibili, per il concerto dei Kiss all’Arena di Verona, anche i pacchetti VIP Experience che includono una foto con la band, accesso ad un esclusivo pre-show e un tour backstage.