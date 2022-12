Un concerto dei Kiss a Lucca nel 2023, unica data italiana nell’ambito della tournée mondiale che il prossimo anno vedrà la band in concerto sui principali palchi internazionali. I Kiss annunciano End of The Road World Tour con il quale festeggia i suoi 50 anni di carriera.

Tra le tappe nelle principali città del mondo, è attesa anche una leg europea con un unico concerto-evento in programma in Italia. La data è quella del 29 giugno 2023, la location è il Lucca Summer Festival.

Il gruppo è stato il protagonista assoluto della scena rock mondiale dai primi anni Settanta e ha ispirato un’era di leggende del rock‘n’roll. “Tutto ciò che abbiamo costruito e tutto ciò che abbiamo conquistato negli ultimi quattro decenni non sarebbe mai potuto accadere senza i milioni di persone in tutto il mondo che hanno riempito club, arene e stadi in questi anni. Questa sarà la celebrazione finale per coloro che ci hanno visto e un’ultima possibilità per coloro che non l’hanno fatto. KISS Army, ci salutiamo nel nostro tour finale con il nostro spettacolo più grande e usciremo nello stesso modo in cui siamo entrati… Unapologetic and Unstoppable”, le parole dei Kiss su The End Of the Road tour.

I biglietti per il concerto dei Kiss a Lucca Summer Festival del 29 giugno saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle 10:00 di lunedì 12 dicembre. Per accedere alla pre-sale My Live Nation occorre registrarsi su LiveNation.it. La registrazione è gratuita.

La vendita generale dei biglietti, per tutti gli altri utenti, aprirà martedì 13 dicembre alle ore 10:00 su TicketOne.

Kiss in Italia nel 2023, la data:

29 GIUGNO 2023 • LUCCA SUMMER FESTIVAL