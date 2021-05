È giunto il momento della verità nel finale di Un Passo dal Cielo 6. Per tutta questa stagione Francesco Neri ha cercato di scavare a fondo sulle dinamiche che hanno portato alla morte della sua amata Emma, scoprendo via via, cose sconcertanti: sua moglie è stata forse uccisa? E da chi?

Il finale sarà anche l’occasione per capire quali nuovi personaggi troveremo nella prossima stagione – non ancora ufficiale, ma visti i buoni risultati, non dovrebbe tardare ad arrivare l’annuncio. Vincenzo sceglierà una relazione stabile e tranquilla con Elda, oppure tornerà tra le braccia della difficile ma carismatica Carolina? Che fine farà Dafne e sua figlia Lara?

Nell’ottava e ultima puntata, in onda stasera 20 maggio e intitolata Lacrime nella pioggia, le indagini relative alla morte di Emma portano a galla particolari che turbano Vincenzo e poi Francesco. Dopo aver raccolto alcune prove che potrebbero confermare quello che è sempre stato il timore di Neri, ovvero che non si sia trattato di un incidente, il commissario Nappi, con molta attenzione, aveva provato a nascondere le sue ricerche, ma invano.

Francesco si sente tradito quando scopre che l’amico gli stava nascondendo delle cose molto importanti, solo perché non voleva procurargli altro dolore. Manuela, determinata a proseguire la carriera di poliziotta, è da sempre combattuta all’idea di dover nascondere un segreto così ingombrante a colui che tante volte l’aveva aiutata e che l’aveva spronata a dare il meglio di sé per seguire i suoi sogni.

I fratelli Nappi provano ad ogni modo a star vicino a Francesco, impedendogli di cedere alla collera e alla vendetta. Riuscirà a trovare la vera serenità?

Nel cast e personaggi di Un Passo dal Cielo 6, Daniele Liotti nel ruolo di Francesco Neri; Enrico Ianniello è Vincenzo Nappi; Gianmarco Pozzoli è Huber Fabricetti; Jenny De Nucci è Isabella Ferrante; Giusy Buscemi interpreta Manuela Nappi; Aurora Ruffino è Dafne Mair; Carlo Cecchi interpreta Christoph; Anna Dalton è Elda; Serena Iansiti interpreta Carolina; ed Luca Chikovani nei panni di Enrico Costa.

Ecco il promo del finale di stagione: