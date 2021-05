Tutti gli amanti dei fitness tracker sono avvisati. La Xiaomi Mi Band 6 ma anche la Mi Band 5 sono entrambe in offerta in questi giorni di maggio su Amazon. I valori commerciali di entrambe le soluzioni hanno raggiunto il loro minimo storico e la cosa stupisce soprattutto per il modello 2021 fresco di lancio ma già acquistabile ad un costo più conveniente di quello di listino.

La promozione relativa alla Xiaomi Mi Band 6 è la seguente: al lancio del dispositivo, questo era acquistabile a non meno di 45 euro e la situazione è rimasta invariata fino alla settimana scorsa, quando il costo è stato progressivamente limato di diversi centesimi. Ad oggi, il fitness tracker scende a quota 41.49 euro e naturalmente l’acquisto non prevede alcun costo di spedizione. Occhio solo alla disponibilità per la consegna: al momento di questa pubblicazione si parla di finestra temporale racchiusa tra il giorno 11 giugno e il 25 dello stesso tempo. A meno che non si vada particolarmente di fretta per avere il braccialetto hi.-tech, la soluzione al momento è di certo la migliore.

Contestualmente ai primi e rilevanti tagli di prezzo per la Xiaomi Mi Band 6, la Band 5 continua a vedere il suo prezzo ribassato su Amazon. Attualmente la vecchia generazione di tracker per il monitoraggio di allenamenti e del benessere in generale è proposta a 24,99 euro. Lo stesso costo promozionale è stato raggiunto solo in rare occasioni, come ad esempio quella del Prime Day. Anche in questo secondo caso bisognerà attendere il prossimo 11 giugno per il via alle consegne.

Offerta Mi Band 5 Smart Band, Smart Watch con Activity Tracker 1.1"Display... Schermo AMOLED: display AMOLED true color da 1,1 "con più contenuti....

Monitoraggio accurato di attività e salute: accelerometro a 3 assi +...

La scelta della Xiaomi Mi Band 6 sulla Band 5 potrebbe essere dettata dalla volontà di approfittare di alcuni plus innegabili come il display più grande, il numero maggiore di allineamenti tracciabili e la funzione saturimetro. Di contro, il modello più datato resta un’alternativa funzionale ma ad un valore commerciale ora davvero stracciato.