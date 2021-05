Senza soluzione di continuità dopo il finale della tredicesima stagione parte Alice Nevers 14 su Giallo, al via dal 20 maggio in prima visione assoluta per l’Italia con due episodi a settimana: si tratta della stagione in onda in Francia nel 2016/2017, composta da 10 episodi come la precedente, dal cui finale drammatico prende le mosse.

Il primo episodio di Alice Nevers 14 su Giallo partirà infatti dalla tragica conclusione della stagione 13, con la morte del personaggio del tenente Noah Diacouné, interpretato da Ahmed Sylla: l’attore ha fatto parte del cast a partire dalla dodicesima stagione e apparirà solo come guest star nella quattordicesima.

Alice Nevers 14 su Giallo inizia con questo grave lutto per la giudice Alice Nevers (Marine Delterme) e il comandante Frédéric Marquand (Jean-Michel Tinivelli), scioccati dalla morte del collega e determinati a rendergli giustizia: le loro indagini partono da un simbolo della setta degli Illuminati, ritrovato sulla scena del delitto. A rendere il caso più inquietante è il ritrovamento del corpo da parte del capitano Léa Delcourt (Karina Testa), molto legata a Marquand e oggetto delle gelosie della protagonista.

Ecco le trame dei primi due episodi di Alice Nevers 14 su Giallo il 20 maggio dalle 21.10, intitolati rispettivamente Morte per la Francia e Sopravvivere.

Alice e Marquand sono sotto choc per la morte di Noah, e per capire cosa è successo hanno solo un indizio: un segno inciso sul muro dietro il loro amico… come un occhio in un triangolo.

La squadra indaga su un ritrovamento fatto in un bosco: uno studente di medicina col cranio fracassato. Intanto, Victoire si trova in una situazione delicata con Alice…

La programmazione di Alice Nevers 14 su Giallo (canale 38 del digitale terrestre) proseguirà per le prossime 4 settimane, con due episodi inediti ogni giovedì in prima serata. Ecco il promo della nuova stagione.