Torna in onda Il Commissario Montalbano su Rai1 dopo il cambio di programmazione della scorsa settimana. Martedì 11 maggio la fiction non era andata in onda per lasciare spazio alla cerimonia dei David di Donatello 2021.

Luca Zingaretti e il suo alter ego televisivo si sono quindi temporaneamente trasferiti al mercoledì sera con la replica dell’episodio Un diario del ’43 (occupando la serata di Ulisse – Il piacere della scoperta, programma di Alberto Angela che tornerà in onda il 27 maggio).

Stasera, 18 maggio, Montalbano su Rai1 ripropone La danza del gabbiano, trasmesso per la prima volta il 21 marzo 2011 e tratto dal romanzo omonimo di Andrea Camilleri. All’epoca aveva registrato 9.032000 telespettatori pari al 31,20% di share.

Ecco la sinossi dell’episodio:

L’ispettore Fazio una mattina non si presenta al commissariato e nessuno riesce a rintracciarlo. Montalbano è preoccupatissimo, crede che il suo più fidato collaboratore abbia intrapreso un’indagine solitaria, e teme il peggio. Seguendo labili tracce, Salvo trova i segni di una sparatoria nel posto dove Fazio si era recato la sera prima. Tremendamente angosciato, non può che concludere che l’ispettore sia stato ucciso o catturato. Senza concedersi neppure un minuto di sonno, Montalbano continua le indagini.

Nel cast, Luca Zingaretti veste i panni del Commissario Salvo Montalbano; Cesare Bocci è Mimì Augello; Peppino Mazzotta è Fazio; Angelo Russo è Catarella; Sonia Bergamasco è Livia Burlando. Altri interpreti: Ilenia Maccarrone nel ruolo di Angela; Sebastiano Rapisarda è Carmine Fazio; Giuseppe Di Maura è il Medico; Marcello Perracchio è il dottor Pasquano; Davide Lo Verde è l’agente Galluzzo; Alfredo Libassi è Vittorio Carmona; Morgana Gargiulo è la trans Giovanna Lonero; Raimondo Todaro interpreta l’agente Sassu.

Il ciclo di repliche proseguirà almeno per tutto il mese di giugno, in attesa di scoprire nuovi cambi di programmazione nel palinsesto della rete ammiraglia.

L’appuntamento con la replica di Montalbano su Rai1 è per stasera alle 21:25.