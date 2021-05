Vengono registrati anche oggi 17 maggio dei problemi al sito Agenzia delle Entrate. Periodo molto caldo questo, per quanto concerne ad esempio la dichiarazione dei redditi. Non è un caso che anomalie simili siano state riscontrate anche la scorsa settimana, sempre di lunedì, come vi abbiamo riportato con un altro articolo a tema. Credo sia altamente probabile che la causa specifica dell’anomalia risieda nell’elevato numero di richieste. Per farvela breve, troppe persone stanno provando ad accedere in contemporanea.

Non isolati i problemi al sito Agenzia delle Entrate

Dunque, dopo aver effettuato dei test in merito, anche con altre connessioni e dispositivi, posso confermarvi che non siano per nulla isolati i problemi al sito Agenzia delle Entrate. Provando a dare uno sguardo a quanto avvenuto sette giorni fa, è probabile che entro ora di pranzo la situazione possa gradualmente tornare alla normalità. Per svariate ragioni, in tanti provano ad accedere insieme il lunedì mattina, al punto che il disservizio sul fronte server viene segnalato dalle 9 circa di oggi 17 maggio.

Cosa vuol dire quanto vi sto riportando? In un momento così particolare dell’anno, ci sta che il sito Agenzia delle Entrate possa presentare dei sovraccarichi server, al punto da risultare momentaneamente inaccessibile. Nonostante tutti abbiano fretta di consegnare determinati documenti, non possiamo fare altro che armarci di tanta pazienza e, magari, procedere con le operazioni pianificate in orari meno caldi. Ad esempio, potrebbe essere una buona idea procedere di sera.

Anche voi state facendo i conti con problemi generici al sito Agenzia delle Entrate? Fateci sapere come stanno andando le cose, lasciando un commento qui di seguito, in attesa di eventuali comunicazioni ufficiali che facciano chiarezza sul disservizio riscontrato questa mattina in Italia.