Si riscontrano strani problemi con il sito dell’Agenzia delle Entrate oggi 10 maggio. Da un’ora circa, tutti coloro che provano ad accedere alla pagina inziale si vedono restituire un messaggio di errore. Dunque, se in passato ci siamo occupati dell’ente prevalentemente per altre questioni, come i vari bonus previsti dal governo in tempi di Covid per aiutare la ripresa economica del Paese, questo lunedì occorre concentrarsi su un’anomalia molto particolare. E a conti fatti con pochi precedenti come potrete facilmente immaginare.

Oggettivi i problemi con il sito dell’Agenzia delle Entrate oggi 10 maggio

Al momento della pubblicazione del nostro articolo, non sono ancora chiari i motivi che hanno generato gli ormai noti problemi con il sito dell’Agenzia delle Entrate oggi 10 maggio. All’interno della pagina Facebook ufficiale dell’ente ci sono diverse segnalazioni da parte di coloro che denunciano il disservizio e che, allo stesso tempo, vorrebbero ricevere qualche feedback per capire quando il tutto verrà ripristinato. Pensiamo in primis a coloro che avevano necessità di accedere alla propria area utente per portare a termine delle procedure con scadenze a breve termine.

Tuttavia, al momento della pubblicazione del nostro articolo non ci sono ancora comunicazioni ufficiali, utili per far luce su quanto sia avvenendo. Come sempre avviene in questi casi, sui social non manca chi ipotizza che possa trattarsi addirittura di un attacco hacker. Anche perché il malfunzionamento ormai si trascina dalle 9.30 di questa mattina. In assenza di riscontri dall’interno, nessuna ipotesi può essere esclusa a priori per quanto concerne i problemi con il sito dell’Agenzia delle Entrate.

Effettuando diversi tentativi, in alcuni casi si riesce ad accedere al sito dell’Agenzia delle Entrate, ma è chiaro che ci siano dei problemi in corso. La speranza è di ricevere prima possibile dei riscontri per capire cosa stia avvenendo questo lunedì dopo le prime segnalazioni del pubblico.