“UNO NESSUNO OGNUNO è un punto. La fine di un capitolo ma non del racconto. Una valle in cui riassumersi per poi iniziare una nuova scalata, una nuova avventura. E’ dove si è fermato il prima ed è da dove partirà il poi. Sono io e chi mi è accanto, è la società in cui sono immerso, è il mio estro che tenta di rompere e infine crepa l’ennesima crisalide. Essere, esserti, essersi, esserci.”

Il videoclip di U.N.O. –https://youtu.be/lGrUSyOPt14– ha anticipato “Uno Nessuno Ognuno”, l’album di Mastu Nzò. I beat sono di Sam Paul Sticky, il suo alter ego “produttore”, ed il solo “Feat & Tricks” è prodotto da Alex D Prez. La voce di Kayaman fa da featuring in “Fai pe me” e “Gli occhi tuoi”, gli scratch sono di Artizhan (Franky B) in “Dicendo che lo fai” ed “Il ballo dei porci” e di DJ Times in “Limbo”.

Un album di 8 tracce e 2 skit, disponibile dal 14 Maggio 2021 in tutti i digital stores per A Different Records.

Lorenzo, in arte Mastu Nzò o Sam Paul Sticky, da tempo suona rime e scrive musica.

Nel 2003 comincia la sua avventura con i Funky Pushertz, realizzando fino ad oggi due Album, due EP ed un singolo. Nel 2013 assume il ruolo di Beat Maker nei The Black Sand Boys, con cui ha pubblicato un EP e due singoli e nel 2016 da il via alla sua prolifica produzione di MashUp.

Spesso contrazioni metriche e allegorie nei suoi testi possono pretendere attenzione dall’udente ma la lirica del verso, il modo in cui nel flow è immerso, rende l’esperienza musicale molto coinvolgente.

La produzione ritmica, la scrittura musicata dei brani è semplice ed allegata ad emozioni universali e coinvolgimenti naturali, asseconda istinti e appetiti primordiali.

Il mescolare brani d’altri nel mashup è proiettarsi in alto senza passi o salti, trovare una nuova vita dalla fusione di due esistenti, plasmarla, modellarla e portarla qui fra altri presenti.