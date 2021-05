Nelle ultime stories su Instagram Fedez ricorda Vittorio Arrigoni. Lo fa, il rapper e influencer milanese, per rispondere alle varie richieste di commentare quanto sta accadendo sulla Striscia di Gaza in questi giorni di morte e distruzione. Recentemente si sono pronunciati tanti artisti, da Ghali a Gemitaiz, e Federico Lucia mancava all’appello. A questo punto Fedez sottolinea che la sua opinione non aiuta alla comprensione della questione israelo-palestinese, per questo affida il suo pensiero alla memoria di Vittorio Arrigoni.

Vittorio Arrigoni, lo ricordiamo, è stato uno scrittore e giornalista, ma soprattutto attivista italiano rapito e ucciso a Gaza nel 2011, sostenitore della soluzione binazionale per porre fine al conflitto e, soprattutto, convinto pacifista. Fedez cita Arrigoni per spiegare, in sostanza, che per parlare della Striscia di Gaza non sono necessarie le opinioni ma le testimonianze.

“La persona che mi ha aperto gli occhi quando ero adolescente e che mi ha spronato ad interessarmi sull’argomento”, così il rapper presenta l’attivista italiano. Persone come lui, sottolinea Fedez, ci aiutano a sentire da vicino i problemi del mondo anche quando le cose accadono a chilometri di distanza. Per questo Federico Lucia si offre come cassa di risonanza per il messaggio di Vittorio Arrigoni e a tal proposito cita il video in cui l’attivista rispondeva a Roberto Saviano, che aveva manifestato il suo appoggio a Israele.

Non manca, tuttavia, qualche domanda: “Necessario tutto questo?”, si chiede Fedez riferendosi ai bambini uccisi, ma soprattutto: “Qual è la posizione del governo italiano?”. Non un’opinione, dunque, ma un chiaro riferimento a chi l’orrore sulla Striscia di Gaza l’ha vissuto in prima persona fino a rimanerne ucciso.

Fedez ricorda Vittorio Arrigoni e ne rilancia il messaggio, riuscendo a sensibilizzare i suoi follower su una delle figure più importanti del giornalismo e dell’attivismo italiano, morto ad appena 36 anni nel 2011.