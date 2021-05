Nuova invettiva: Gemitaiz contro Salvini esprime tutto il dissenso per la presa di posizione del leader del Carroccio a favore di Israele. Il conflitto non si arresta e nell’ultima ora, come riportano le agenzie di stampa, l’esercito israeliano ha in progetto di fare ingresso a Gaza, principale teatro del conflitto che nei giorni scorsi è stato al centro delle cronache.

La posizione di Salvini a favore di Israele è sotto gli occhi di tutti, e per questo l’ex Ministro dell’Interno è stato bersaglio di critiche piuttosto accese da parte di artisti, opinionisti e avversari politici. Tra gli ultimi messaggi postati dal capo della Lega leggiamo:

“Più di 1000 missili contro Israele, silenzio assordante da parte di UE, Onu e troppi governi sulla violenza islamista. Aspetto ferma condanna anche da parte del governo italiano. Lunga vita a Israele che difende il diritto di esistere, viva la pace e la convivenza fra i popoli”.

Proprio per questo tweet arriva il messaggio di Gemitaiz contro Salvini. Il rapper scrive:

“Poi ti chiedono perché lo odi, uno che difende chi fa esplodere le scuole e lancia bombe sui bambini e sui civili”.

Nelle ultime settimane il rapper ha detto la sua su varie vicende. Non è mancata la condanna al video postato da Beppe Grillo, quando il leader del Movimento 5 Stelle ha difeso suo figlio Ciro dalle accuse di violenza sessuale. Gemitaiz ha anche condannato il comportamento della polizia in occasione dei festeggiamenti per lo scudetto dell’Inter in Piazza Duomo, con i tifosi nerazzurri assembrati contro ogni disposizione anti Covid. Per questo i sindacati hanno anche minacciato il rapper di denuncia.

Gemitaiz non ha nascosto la mano e ha rilanciato le accuse, ricordando che in occasione della commemorazione di Sergio Ramelli c’è stato un corteo di centinaia di neofascisti per i quali, secondo la sua narrazione, non c’è stato alcun intervento da parte delle forze dell’ordine. Ancora prima, il rapper si è scagliato contro Fratelli d’Italia per l’astensione al voto sulla cittadinanza italiana per Patrick Zaki.

Sul conflitto sulla Striscia di Gaza negli ultimi giorni si è espresso anche Ghali. L’invettiva di Gemitaiz contro Salvini è comparsa nelle stories del rapper, e potrebbero comparire altre prese di posizione sugli altri eventi dell’attualità globale.