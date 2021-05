Torrey DeVitto lascia Chicago Med insieme a Yaya DaCosta? Dagli Usa non arrivano notizie positive per i fan del medical drama firmato Dick Wolf e tutto lascia pensare che, dopo sei anni di onorato servizio sia arrivato il momento di dire addio a due membri importanti del cast. Questa volta non si tratta di rumors senza fondamento e nemmeno di voci di corridoio visto che loro stesso hanno preso la parola alla fine della giornata di ieri per dire addio e ringraziare chi ha permesso ttutto questo.

Torrey DeVitto lascia Chicado Med dopo sei stagioni portando via con sé l’amata dottoressa Natalie Manning non prima di aver ringraziato sui social i fan dello spettacolo ma sottolineando anche che è stato ‘un onore’ portare in vita il suo personaggio ma che ‘tutte le cose belle devono finire’ e quindi adesso è tempo di salutare. In molti erano convinti che ci potesse essere un lieto fine per lei e Crockett ma sembra proprio che anche in questo caso non sarà così semplice per la nostra Natalie.

Dall’altro lato, anche Yaya DaCosta si è unita ai saluti e ai ringraziamenti della collega confermando i rumors riguardo al suo addio a Chicago Med rivolgendo un ringraziamento speciale al creatore della serie Dick Wolf, agli showrunner, ai produttori e ai registi, al cast e alla troupe del dramma medico, nonché ai fan. L’attrice ha annunciato che il suo tempo nei panni di “April Sexton in Chicago Med è giunto al termine” pur essendo molto grata a tutti perché hanno creduto in lei sin dall’inizio dello show.

Le due attrici hanno già trovato un’altra collocazione e mentre la DaCosta ha ottenuto un ruolo da protagonista in Our Kind of People della Fox, Torrey DeVitto si è unita al cast del film indipendente Skelly.