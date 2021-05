Con la settima puntata di Un Passo dal Cielo 6, la stagione è a un passo dal finale e la verità su Emma sta per essere scoperta. Stasera, 13 maggio, andrà in onda un nuovo appuntamento della fiction di Rai1 in cui Francesco resterà sconvolto e non poco nell’apprendere cos’è accaduto alla sua amata. Ma si può restare ancorati al passato per sempre? Intanto, Vincenzo e Carolina sono sempre più vicini: da nemici giurati si sono innamorati.

Ecco le anticipazioni della settima puntata di Un Passo dal Cielo 6, dal titolo Il sentiero delle ore. Il corpo di un ragazzo viene ritrovato poco distante un monastero arroccato sulla montagna. Vincenzo e Francesco si trovano a indagare in una comunità di monaci, e scoprono che i sentieri del dolore portano a compiere gesti estremi se non incontrano il perdono. Intanto, Francesco finalmente trova la forza di guardare in faccia il suo passato risvegliando pericolosi fantasmi. Infine, Vincenzo si impegna ad aiutare Carolina a realizzare un suo vecchio sogno, mettendo forse la parola fine alla sua storia con Elda.

Nel cast e personaggi di Un Passo dal Cielo 6, Daniele Liotti nel ruolo di Francesco Neri; Enrico Ianniello è Vincenzo Nappi; Gianmarco Pozzoli è Huber Fabricetti; Jenny De Nucci è Isabella Ferrante; Giusy Buscemi interpreta Manuela Nappi; Aurora Ruffino è Dafne Mair; Carlo Cecchi interpreta Christoph; Anna Dalton è Elda; Serena Iansiti interpreta Carolina; ed Luca Chikovani nei panni di Enrico Costa.

Ecco il promo della settima puntata:

Giovedì non possiamo assolutamente mancare!!! 🤗

La penultima puntata di #UnPassoDalCielo6 #IGuardiani, "Il sentiero delle ore" ci aspetta con tanti colpi di scena, tantissime emozioni e con i meravigliosi luoghi che ogni settimana ci fanno tanto sognare… 🏔🍃 pic.twitter.com/jrfbP9TXPu — Un Passo Dal Cielo (@passodalcielo6) May 10, 2021

L’appuntamento con la settima puntata di Un Passo dal Cielo 6 è per stasera alle 21:25 su Rai1.