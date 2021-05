I Maneskin a Rotterdam per l’Eurovision: il gruppo vincitore del Festival di Sanremo 2021 ha raggiunto l’Olanda, dove è atterrato nelle scorse ore per prendere parte alla nuova edizione dell’Eurovision Song Contest atteso a Rotterdam.

L’ESC si terrà dal 18 maggio al 23 maggio; sono già in corso le prove a Rotterdam. L’Italia non si esibirà nelle prime serate, come da regolamento che consente ai Paesi fondatori di non essere esclusi e di non competere prima della finale. I Maneskin, in rappresentanza del nostro Paese, porteranno sul palco la loro energia Zitti E Buoni che ha già conquistato pubblico e stampa in occasione del Festival di Sanremo 2021.

Nella cittadina ligure, il gruppo si è classificato al primo posto trionfando al Festival della Canzone Italiana con un po’ di puro rock.

Per l’Eurovision Song Contest, i Maneskin presenteranno una versione leggermente diversa di Zitti E Buoni, autocensurata per la performance europea. I Maneskin a Rotterdam da qualche ora aggiornano i fan con una foto di rito in gruppo.

Già Damiano e Vittoria avevano informato i fan di essere in volo con un selfie dall’aereo. Poi ala band ha scritto sui social: “Eurovision, here we come!”, condividendo tutto il suo entusiasmo nell’affrontare la nuova avventura estera.

“Dalle nostre strade al più grande palcoscenico di Rotterdam. Siamo pronti ed entusiasti di suonare Zitti e Buoni sul palco dell’Eurovision Song Contest. Buona fortuna a tutti, che la festa inizi”, le parole della band che si prepara a conquistare i nostri cugini europei in un’edizione che potrebbe vedere il trionfo dell’Italia o comunque un buon posizionamento nella classifica finale.

Nessuna anticipazione sulla performance alla quale i Maneskin hanno lavorato per presentarsi all’Eurovision Song Contest. Ne sapremo di più dopo le prime prove a Rotterdam.