Da molti è considerata una posizione da bacchettone, quella di Al Bano contro Fedez emersa nell’ultima intervista rilasciata per il settimanale Oggi. Il cantautore pugliese, infatti, ha parlato a ruota libera del rapper e imprenditore milanese a ridosso delle ultime polemiche con la Rai per quell’esibizione al Primo Maggio 2021.

Al Bano contro Fedez

Contro Federico Lucia si è espresso anche Pippo Baudo e Al Bano Carrisi, a quasi due settimane dalla vicenda, riprende il discorso e coglie l’occasione per parlare dei vecchi testi del rapper. Una polemica, quella sollevata da Al Bano, che continua sull’onda di Vittorio Sgarbi e dei maggiori esponenti della Lega. Ricordiamo, infatti, che per rispondere all’invettiva di Federico Lucia contro il centro destra sul ddl Zan e contro la Rai in termini di censura, molte forze politiche hanno estratto dal cilindro alcune vecchie produzioni.

Parliamo di Faccio Brutto, Canzone Da Gay, Le Feste Di Pablo e Ti Porto Con Me. Al Bano dichiara:

Sull’argomento Fedez si era già espresso nelle stories di Instagram con una serie di video rivolti agli “amici leghisti”. Dopo aver fatto chiarezza sull’intento di alcuni testi, su altri ha ammesso di aver “sbagliato per ignoranza” e per questo si è scusato riconoscendo l’errore di aver scritto parole omofobe in passato.

Un pensiero per Romina Power e Loredana Lecciso

Tuttavia Al Bano ha apprezzato la cover di Felicità eseguita da Fedez e Francesca Michielin nella serata dei duetti del Festival di Sanremo 2021. In ultima battuta, però, alle colonne di Oggi ha espresso il suo desiderio per Romina Power e Loredana Lecciso.

Il 20 maggio Al Bano Carrisi spegnerà 78 candeline e tra i regali vorrebbe trovare l’armonia tra le due donne: “Sono due donne intelligentissime, vorrei che trovassero la pace“.

La “bacchettata” di Al Bano contro Fedez, tuttavia, riaccende i riflettori sulle polemiche contro la Rai e contro l’omofobia.