Le parole di Pippo Baudo su Fedez arrivano solo adesso da un’intervista che il conduttore ha rilasciato ad AdnKronos su quel caso tanto discusso, dal palco del Primo Maggio alla stampa.

“Se avessi condotto io il concertone del Primo Maggio avrei spento le telecamere a Fedez durante il suo discorso”, ciò che ha detto Pippo Baudo su Fedez.

Baudo interviene sul caso che ha tenuto banco nelle ultime settimane e che sta ancora facendo discutere. Ha criticato aspramente il monologo che Fedez ha deciso di recitare sul palco del Concertone romano, quando ha spiegato anche di aver subito un tentativo di censura da parte della Rai.

A nulla sono valse le repliche della TV di Stato davanti alla condivisione della telefonata da parte di Fedez, ma non integrale. La Rai allora ha fornito le parti mancanti provando ad argomentare la faccenda ma le polemiche non si arrestano e anche Pippo Baudo ha detto la sua.

Prossimo ai festeggiamenti dei suoi 85 anni di vita, Baudo su Fedez ha detto che il rapper è reo di aver esagerato ma la Rai ha la colpa di non aver spento le telecamere subito. La TV di Stato inoltre avrebbe dovuto dire esplicitamente al cantante che si trattava di un suo spazio e che quindi lui avrebbe dovuto adeguarsi.

“Fedez ha esagerato. Poteva fare spettacolo, mentre fa ogni cosa per essere protagonista. E ha sbagliato a fare quel discorso in una sede che non era sua”, le parole di Baudo su Fedez. “L’errore che ha commesso la Rai è stato quello di non dire semplicemente che quel palcoscenico era il suo e a lei competeva l’autorizzazione”.

La richiesta di visionare il testo da parte della Rai era lecita: “Chiedere il testo dell’intervento di Fedez è stato senza dubbio corretto. Se tu vieni a casa mia e io ti ricevo nel mio salotto, io voglio sapere cosa ci vieni a fare”.