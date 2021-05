HYPE non smette mai di sfornare nuove funzioni per i propri clienti, avendo adesso attivato i bonifici periodici per i pagamenti ricorrenti (disponibile per i conti Next e Premium, peraltro senza costi aggiuntivi). I bonifici periodici di HYPE vi consentiranno di programmare i pagamenti ricorrenti con grande comodità, in modo tale da saldare senza pensieri, per esempio, l’affitto, l’assicurazione annuale di auto o moto, e rispettando così ogni scadenza senza correre il rischio di saltarne qualcuna per semplice dimenticanza (cosa che può succedere, ammettiamolo).

Come vi dicevamo, i bonifici periodici di HYPE sono disponibili gratuitamente per i conti Next e Premium, ovvero quelli più avanzati, e che presentano un costo annuale (a differenza di quello standard, gratuito). Per impostare i bonifici periodici di HYPE basterà accedere alla sezione ‘Bonifici‘ dell’app per iOS e Android, trascrivere l’IBAN italiano del beneficiario periodico, la data in cui dovrà essere effettuato l’accredito e la relativa frequenza (tutto molto immediato, non c’è bisogno di perdersi in menu e sottomenu, potete stare tranquilli). Se il saldo disponibile non fosse sufficiente a coprire la spesa, riceverete un’email o una notifica (così che possiate correre ai ripari ricaricando la carta).

Vi ricordiamo che HYPE offre un conto e carta con IBAN, consente di effettuare ricariche e prelievi senza commissioni in tutto il mondo, come pure di tenere le vostre spese sempre sotto controllo consultando i movimenti dall’applicazione, di impostare obiettivi di risparmio (per la vacanza che aspettate da tanto o per qualsiasi altra spesa abbiate in mente) e di scambiare soldi con i vostri amici. La registrazione avviene online e richiede al massimo 5 minuti del vostro tempo. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.