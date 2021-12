Arriva un bellissimo regalo da parte di Hype, il famoso conto di moneta elettronica a cui è associata una carta del circuito Mastercard (sia fisica che virtuale) che permette una gestione completa del denaro dl proprio smartphone. I nuovi clienti che si registrano a Hype Next o Hype Premium, entro le ore 23.59 del 31 dicembre 2021, con il codice ‘AMAZONPRIME‘ hanno la possibilità di sfruttare 12 mesi di iscrizione ad Amazon Prime. La promozione, che ricordiamo essere valida solo per un periodo di tempo limitato, interessa anche tutti coloro che sono già iscritti al servizio Prime: infatti, l’anno di iscrizione gratuito verrà accumulato al vostro attuale abbonamento. Dunque, l’eventuale upgrade passerà dal profilo Start a quello Next (gratuitamente) e si pagherà esclusivamente un canone mensile di appena 2,90 euro.

Per poter usufruire della promozione, che offre un anno gratuito ad Amazon Prime, basta andare sul sito ufficiale di Hype e utilizzare il codice ‘AMAZONPRIME’ in fase di registrazione. Per giunta, considerato che il servizio Prime costa 39 euro l’anno, mentre il canone mensile di Hype Next costa 2,90 euro al mese (dunque 34,80 euro/l’anno), potete voi stessi constatare il grande risparmio che riguarda anche tutti i servizi di Hype Next o Hype Premium congiunti con quelli noti di Amazon Prime.

L’interessante iniziativa, annunciata da Hype, sarà disponibile anche tramite l’app mobile, sia per Android che per iOS. Vincere il premio in palio è davvero facile: all’interno del campo ‘Codice Promozionale’ inerente al form di richiesta di apertura di Hype Next o Hype Premium, occorrerà inserire il codice promozionale ‘AMAZONPRIME’. Sarà anche importante seguire i requisiti per sfruttare la promozione di Hype, che sono i seguenti: aver completato la sottoscrizione del contratto Hype Next o Premium entro il 31 dicembre 2021; aver effettuato il primo accesso all’app Hype ed eseguito la relativa creazione dei codici di autenticazione e di login; aver pagato almeno un canone intero di Hype Premium (pari al costo di 9,99 euro) oppure almeno tre canoni interi di Hype Next entro il 30 aprile 2022.

Continua a leggere su optimagazine.com