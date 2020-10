Non sono passati troppi giorni da che vi avevamo parlato della possibilità su HYPE di effettuare e ricevere bonifici istantanei nel giro di 10 secondi, 365 giorni l’anno (pensate alla comodità di un trasferimento praticamente immediato di una qualsiasi cifra, senza dover aspettare i tempi tecnici che altrimenti sarebbero stati richiesti per un bonifico ordinario, che può impiegare diversi giorni lavorativi prima di arrivare al destinatario). Oggi vogliamo darvi un’altra notizia a completamento del report informativo sulle modifiche introdotte dal team della piattaforma di gestione delle finanze, vale a dire i bonifici per le agevolazioni fiscali, utili per ottenere un rimborso fiscale quando previsto per alcune spese specifiche (la funzione può essere beneficiata in forma gratuita solo dagli abbonati a HYPE Premium, esattamente come accade per i bonifici istantanei). HYPE prevede tre piani: Start (massimale di 2500 euro di deposito annuale), Plus (fino a 50,000 euro) e Premium (senza alcun limite di deposito).

Sono più di 1 milione e 300 mila gli utenti che pagano con HYPE: rispetto a settembre scorso i consumatori sono raddoppiati, ed impiegano HYPE come conto principale, lascandosi accreditare perfino lo stipendio (i soldi depositati hanno conosciuto un incremento del 65%). L’arrivo dei bonifici istantanei e dei bonifici per agevolazioni fiscali sono i tasselli che mancavano per rendere ancora più completo l’ecosistema offerto da HYPE. La gestione delle finanze risulterà molto semplice: tutto viene registrato ed opportunamente catalogato, affinché non perdiate più di vista alcun dettaglio.

Non serve sapere di più per scegliere HYPE, anche se restiamo convinti che molti di voi lo conosceranno perfettamente, avendo magari già aperto da un pezzo anche una posizione personale. Adesso che sono disponibili i bonifici istantanei ed i bonifici per le agevolazioni fiscali credete manchi ancora qualcosa a HYPE? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.