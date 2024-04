Oramai è da quasi 48 ore che non funziona Hype, ossia tutti i servizi di home banking legati al brand (collegato a sua volta a Banca Sella). Nel giorno 8 aprile si sono verificate le prime anomalie ma ancora in questo mercoledì 10 aprile la situazione non è tornata alla normalità. Per fortuna, c’è almeno un ultimo feedback del team di supporto tecnico Hype che chiarisce almeno quale sia lo stato dell’arte per i servizi finanziari.

Visto che non funziona Hype, dunque in particolare l’app del servizio, in tanti lamentano l’impossibilità di eseguire anche le più semplici operazioni e addirittura chiariscono di non vedere neanche il saldo corretto del loro conto. In merito a tutte le anomalie, è stato fornito un aggiornamento questa mattina, non più tardi delle ore 9:10. Sono stati confermati i persistenti errori tecnici che inibiscono l’accesso l’accesso e l’utilizzo dei servizi HYPE. Nonostante tutto, almeno secondo quanto dichiarato, i prelievi sono attivi (anche se potrebbero subire rallentamenti) e anche per i pagamenti fisici e online non dovrebbero esserci problemi. Nonostante la lentezza delle operazioni, i bonifici in ingresso dovrebbero pure andare a buon fine ma resta un’unica e grande anomalia più grave relativa all’app Hype che non è raggiungibile. Al contrario, le operazioni da Hype Web sarebbero anche attive per i clienti Hype Plus, Next e Premium.

Anche se Hype non funziona a dovere in tutte le sue funzionalità, il team tecnico vuole precisare che i risparmi dei singoli clienti sono assolutamente al sicuro. Anche se non visionati correttamente in questo momento, questi non subiranno alcuna variazione imprevista.

Per chiunque continui anche oggi a sperimentare problemi di vario tipo, è possibile ottenere la giusta assistenza al numero +39 0282816389. il recapito è attivo da lunedì a venerdì e più esattamente dalle 9.00 alle 18.00. I tempi di attesa per il supporto potrebbero essere più lunghi del solito, vista la gran mole di richieste.

