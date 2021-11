Hype annuncia l’introduzione dei conti deposito per incrementare la capacità di risparmio dei propri utenti. Con questa app si ha la possibilità di pagare, progettare, risparmiare, investire e collegare tutti i nostri conti. Si tratta della prima challenger bank in Italia grazie al numero di clienti che oggi vanta oltre 1,5 milioni di utenti. C’è da dire che, soprattutto in questo momento storico (dovuto allo scoppio della pandemia da Covid-19), c’è tanta liquidità sui conti correnti delle famiglie italiane. Difatti, secondo i recenti dati della Banca d’Italia, si parla persino di 126 miliardi di euro nel 2020, rispetto ai 47,7 miliardi del 2019. Questo significa che la tendenza alla spesa, negli ultimi 18 mesi, è drasticamente calata (come quanto dimostrato anche dagli ultimi dati sullo scorso Black Friday).

Ecco perché l’introduzione dei conti deposito di Hype rappresentano una valida, comoda e sicura soluzione, in maniera tale da non perdere il proprio potere di acquisto. Come ha dichiarato Antonio Valitutti, CEO di Hype, è stata presentata tale novità in quanto nel corso dell’ultimo anno e mezzo hanno constatato un’importante crescita dei risparmi dei loro clienti. Per questo, in linea con il loro obiettivo di promuovere una gestione del denaro efficiente e digitale, oggi rafforzano la loro proposta ampliando le possibilità di impiego della liquidità accumulata e inserendo una soluzione che garantisca un rendimento.

Già da ieri, lunedì 29 novembre, chi possiede un conto Hype può aprire direttamente dall’applicazione (disponibile sul Google Play Store, su AppGallery e sull’App Store) sia linee svincolabili da 12 a 36 mesi a partire da 1000 euro, che vincolate da 6 a 36 mesi con importo minimo di 3000 euro, con tassi fino l’1,10%. Va ricordato che tale offerta è costruita grazie all’integrazione del conto deposito di illimity pensato per i clienti Hype. Potreste sfruttare la cosa in qualche modo? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo.

