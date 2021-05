Ci sono in arrivo dei nuovi concorsi INPS. Come riportato da ‘concorsando.it‘, i posti disponibili dovrebbero superare i 4000. Secondo il Piano dei Fabbisogni di Personale 2021-2023, sono diverse le figure professionali ricercate, tra cui 19 amministrativi di II fascia, 10 informatici, 63 medici di II fascia e 364 di I fascia (45 nel 2022 e 43 nel 2023), 38 tecnici edilizi (8 nel 2022 e 8 nel 2023), 4042 consulenti della protezione sociale (di cui 1440 assunzioni nel 2022 e 2486 nel 2023), 29 di area B per Bolzano, 11 docenti attraverso la selezione del comparto scuola, 141 unità per incarichi di un anno.

Il primo dei concorsi INPS che stanno per arrivare dovrebbe essere quello relativo ai Consulenti per la Protezione Sociale INPS (con pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale a giro stretto), data anche la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.66 del 28 Ottobre 2020. Per quanto riguarda i dirigenti amministrativi, le assunzioni saranno probabilmente decretate tramite il Concorso SNA, mentre ai dirigenti informatici sarà riservato un bando dedicato. I concorsi INPS non riguardano i 63 medici di II fascia, dal momento che le figure verranno reclutate attraverso la procedura di concorso di marzo 2021, e per i scorrimenti in graduatoria. Diverso il discorso per i medici di I fascia, per cui è previsto un concorso per 189 unità. Per i professionisti tecnico-edilizi pure è in programma uno dei concorsi INPS. Per gli incarichi di un anno, si prevede il reclutamento di 63 unità del reparto infermieristico e 78 geometri, periti edili e periti industriali.

I titoli di studio utili per la partecipazione ai concorsi INPS sono il diploma o la laurea, a seconda del profilo richiesto. Per le posizione di funzionari, sono accette le lauree magistrali, specialistiche o diplomi di laurea di vecchio ordinamento di pari valore. Per inoltrare domanda quasi certamente bisognerà essere in possesso dello SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) e della PEC (Posta Elettronica Certificata), che, se non possedete già, vi consigliamo di procurarvi quanto prima.