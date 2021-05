Non ci sono dubbi sul fatto che nel corso del mese di maggio ci saranno nuove disponibilità PS5 su Mediaworld. La stessa famosa catena di elettronica ha confermato che attraverso il suo e-commerce garantirà l’acquisto della console di casa Sony della quale c’è sempre una grossa penuria di scorte. L’annuncio, in particolare, è giunto attraverso la pagina Facebook del brand attraverso la quale sono state fornite anche delle speciali indicazioni per non perdersi il momento propizio.

Per quanto non siano stati indicati i momenti esatti in cui si potrà acquistare proprio la console, intanto è stato riferito di tenere d’occhio la sezione specifica games.mediaworld.it. Di certo, anche in occasione di nuovi slot di prodotto, la domanda dei potenziali acquirenti sarà superiore ai pezzi messi in vendita. Proprio per cogliere l’attimo giusto, il consiglio più utile è quello di registrarsi per tempo su mediaworld.it appunto. Nel caso l’iscrizione al portale sia stata già effettuata, sarà fondamentale assicurarsi che i dati di spedizione e fatturazione personali siano aggiornati e tanto più la carta di credito associata al profilo sia pronta all’uso al momento opportuno.

C’è un modo per ottenere alert in tempo reale per la prossima disponibilità PS5 su Mediaworld? Sempre il profilo Facebook della catena annuncerà il via alle nuove vendite al momento della loro programmazione. Probabilmente nella stessa giornata, magari solo qualche ora prima del via agli acquisti della console, un nuovo post verrà visualizzato su l’account social ufficiale del brand. Meglio dunque operare come segue per non perdersi l’annuncio. Sulla pagina della catena bisognerà selezionare i tre puntini in alto a destra che permettono di gestire alcune impostazioni. Da qui scegliere la voce “impostazioni sugli aggiornamenti” e dunque procedere sull’opzione “Preferiti”: in questo modo all’ingresso sul social, tutti i post Mediaworld saranno visualizzati per primi in bacheca. Dalla stessa scheda saranno attivabili le notifiche push per ogni post pubblicato.