I leak odierni rivelano quello che potrebbe essere il design del comparto fotografico posteriore di Honor 50: come riportato da ‘gsmarena.com‘, il device potrebbe adottare una fotocamera a doppio anello, nel secondo dei quali troverebbero posto due sensori, di cui uno con lente periscopica. Non sappiamo se la foto è reale o se l’immagine è stata tratta da un CAD: in ogni caso, la configurazione rivela la presenza di una fotocamera principale e del teleobiettivo a periscopio, come pure di un terzo sensore che corrisponderà molto probabilmente ad un ultra-grandangolare.

La fotocamera a doppio anello non è completamente nuova ed abbiamo ragione di credere sarà davvero questo il design del comparto fotografico posteriore di Honor 50. L’immagine potrebbe anche essere propria di Honor 50 Pro o di Honor 50 Pro+ (le massime versioni della futura line-up), di cui si è tanto parlato a proposito di un recente leak che ha confermato a bordo la presenza del processore Snapdragon 888 e dei servizi Google (Honor 50 dovrebbe includere il teleobiettivo ed una fotocamera portrait da 2MP per mantenere basso il prezzo finale), un aspetto che, se confermato come dovrebbe essere, potrebbe rivelarsi determinante per il successo commerciale del device.

La serie sarà presentata a giugno, forse nella prima parte del mese: si tratterà del primo vero top di gamma da marchio indipendente per Honor. Sarà importante verificare l’impatto che il nuovo flagship avrà sul mercato, anche internazionale, così da capire quanta fiducia saranno disposti a riporre nella nuova realtà i clienti. Voi, per esempio, dareste credito alla serie dei prossimi Honor 50, oppure, a questo punto, continuerete a preferire altri marchi? Saremmo proprio curiosi di saperlo. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.