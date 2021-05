C’è un’offerta di NOW che non potete rifiutare: a maggio, infatti, la combinazione di Cinema + Entertainment viene proposta ad un prezzo davvero piccolo ai nuovi clienti. Vi ricordiamo che Cinema + Entertainment di NOW consente la fruizione di film, serie TV e show di Sky alla risoluzione HD, con oltre 1000 film on demand e nuovi contenuti ogni settimana. Potrete gustarti tante serie TV, gli show più gettonati (X Factor e 4 Ristoranti di Alessandro Borghese), così come i documentari di National Geographic, Sky Arte e History (tutti contenuti di alta qualità).

L’offerta combinata di Cinema + Entertainment targata NOW ha un prezzo di 3 euro per il primo mese (invece di 14,99 euro) per i nuovi clienti: il rinnovo automatico successivo costerà come da listino, ma potrete disattivare l’abbonamento prima che scada il primo mese, con un preavviso di almeno 24 ore dalla scadenza. Vi ricordiamo anche che l’app di NOW può essere scaricata su smart TV, Fire TV, Apple TV, TIMVISION Box, Vodafone TV, ed è fruibile naturalmente dalla Smart Stick proprietaria e da Google Chromecast, console di gioco, smartphone, tablet e PC. I pass Cinema + Entertainment consentono la visione contemporanea su 2 schermi (cosa assai comoda).

Detto questo, non dovreste che correre ad attivare l’offerta Cinema + Entertainment di NOW (disponibile a questa pagina), che immaginiamo resterà valida ancora per pochi giorni (solo per i nuovi clienti): il prezzo di 3 euro per il primo mese è davvero irrisorio, e vi consentirà di godere di tutto lo spettacolo offerto dall’Internet TV di Sky, senza alcun limite (ricordate di disdire l’abbonamento prima della scadenza del primo mese se non intendete rinnovarlo al prezzo di listino). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.