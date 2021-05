Louis Tomlinson a Milano nel 2022, in concerto per un’unica data italiana, l’8 aprile 2022 al Lorenzini District. L’evento inizialmente in programma per il 2020 e poi rimandato al 2021 è adesso stato ufficialmente spostato al prossimo anno e cambia anche la location.

L’evento di Louis Tomlinson a Milano nel 2022 si terrà al Lorenzini District per soddisfare le richieste dei fan che sempre più numerosi chiedono biglietti per assistere allo show. I biglietti già acquistati restano validi per il nuovo concerto, altri sono disponibili in prevendita su TicketOne, TicketMaster e Vivaticket.

I biglietti acquistati per le date del Carroponte e del Fabrique rimangono validi per la nuova data. Lo spettacolo di Louis Tomlinson era previsto originariamente per il 29 luglio 2020 al Carroponte di Milano, successivamente spostato prima al 5 febbraio 2021 e poi al 30 agosto 2021 al Fabrique di Milano. Adesso è stato riprogrammato l’8 aprile 2022 al Lorenzini District, a Milano.

Intanto aprono nuovamente le prevendite per chi non fosse ancora in possesso dei ticket d’ingresso. Riparte la corsa al biglietto: i fan iscritti a My Live Nation avranno accesso alla pre-sale dalle ore 10.00 di mercoledì 12 maggio 2021 per 48 ore.

La vendita generale dei biglietti partirà venerdì 14 maggio 2021 dalle ore 10.

La tappa milanese del tour di Louis Tomlinson fa parte della tranche europea della tournée mondiale che il prossimo anno lo vedrà protagonista con la sua musica sui migliori palchi del mondo. Noto per aver fatto parte degli One Direction, con la band Louis ha raggiunto il successo mondiale. Ora torna nelle vesti da solista, nuovamente a calcare anche i palchi d’Italia al pari dei suoi ex compagni di band.

Gli One Direction, infatti, hanno intrapreso già negli scorsi anni le rispettive carriere soliste. Hanno intrapreso tour di concerti in solitaria e rilasciato singoli e album apprezzati da pubblico e critica.

Nel suo concerto in Italia, Luis Tomlinson sarà supportato da Only The Poets, in qualità di opening act dello show.