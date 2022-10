Quali possibilità ci sono di assistere ad un concerto di Louis Tomlinson a Milano nel 2022 o nel 2023? Parte la prevendita dei biglietti per le due date del tour di Louis Tomlinson nella penisola e in tanti ci chiedete quando e se tornerà in concerto a Milano.

Louis Tomlinson sarà a Torino al Pala Alpitour l’8 ottobre 2023 e a Bologna invece si esibirà all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno il 9 ottobre 2023. Sono queste le uniche due date in programma nella tranche italiana della tournée che il prossimo anno vedrà l’artista protagonista sui palchi d’Europa. E Milano? Al momento il capoluogo meneghino è il grande escluso della tournée.

Nonostante tanti artisti scelgano Milano come città per esibirsi in Italia, stavolta il capoluogo della Lombardia non è in programma e non fa parte delle città che Louis Tomlinson toccherà il prossimo anno. Almeno per ora.

Non c’è possibilità di vedere alcun concerto di Louis Tomlinson a Milano nel 2022. Uno lo ha già fatto ed entro la fine dell’anno non tornerà da quelle parti. Lo scorso 3 settembre, infatti, il cantante si è esibito a Milano, all’Ippodromo Snai San Siro, con uno show da record per oltre 34 mila biglietti venduti. Probabilmente anche per questo motivo la città di Milano non è ancora stata inserita nella tournée del 2023.

A questo punto le ipotesi sono due: è possibile che Louis Tomlinson torni in concerto a Milano la prossima estate, magari replicando la serata-evento all’Ippodromo Snai San Siro oppure scegliendo una location differente. La seconda ipotesi, che non piacerà ai fan, è invece quella che esclude completamente la città di Milano dalla tournée del prossimo anno.

Se così fosse, per rivedere l’artista in città bisognerai aspettare almeno il 2024 e nel frattempo organizzarsi per raggiungere Torino o Bologna.

