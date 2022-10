In questo articolo i prezzi dei biglietti per Louis Tomlinson a Torino e Bologna nel 2023, unici due eventi in programma in Italia il prossimo anno. L’artista annuncia infatti la tournée che gli consentirà di tornare dal vivo in tutta la penisola nel 2023 e svela due appuntamenti attesi in Italia.

Saranno i palasport di Torino e Bologna ad accoglierlo nel 2023. Louis Tomlinson a Torino si esibirà al Pala Alpitour l’8 ottobre e a Bologna invece si esibirà all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno il 9 ottobre,

I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti iscritti a My Live Nation dalle ore 10:00 di mercoledì 19 ottobre. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su LiveNation.it. La vendita generale dei biglietti è aperta dalle ore 10:00 di venerdì 21 ottobre attraverso i circuiti TicketOne, TicketMaster e Vivaticket.

In Italia, di recente si è esibito a Milano, all’Ippodromo Snai San Siro, con uno show da record con 34 mila biglietti venduti. A settembre ha pubblicato, il nuovo singolo Bigger Than Me, primo estratto dal suo secondo album in studio, Faith In The Future, in uscita l’11 novembre, che presenterà nel corso del tour mondiale in programma il prossimo anno, unitamente ai suoi successi.

I prezzi dei biglietti per Louis Tomlinson a Torino e Bologna nel 2023

Torino, Pala Alpitour

Parterre in piedi: 40,00 € + diritto di prevendita

Primo settore numerato: 50,00 € + diritto di prevendita

Secondo settore numerato: 40,00 € + diritto di prevendita

Terzo settore numerato: 30,00 € + diritto di prevendita

Bologna, Unipol Arena

Parterre in piedi: 40,00 € + diritto di prevendita

Primo settore numerato: 50,00 € + diritto di prevendita

Secondo settore numerato: 40,00 € + diritto di prevendita

Terzo settore numerato € 35,00 + diritto di prevendita

Quarto settore numerato: € 30,00 + diritto di prevendita