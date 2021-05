Gli utenti Xiaomi, Redmi e Poco molto spesso segnalano problemi di mancata ricezione delle notifiche, che in alcuni casi possono anche arrivare in ritardo, causando comunque non pochi disturbi ai proprietari. La questione è dovuta alla tendenza del produttore di risparmiare quanta più batteria possibile, limitando l’attività delle app in background, anche quando non sono state lanciate.

Per quanto riguarda le notifiche che arrivano in ritardo sugli smartphone Xiaomi, Redmi e Poco (cosa che avviene soprattutto con le applicazioni WhatsApp e Telegram), la soluzione è la seguente: andare nelle impostazioni generali, accedete alla sezione batteria, cliccate sull’ingranaggio collocato in alto a destra e da lì su ‘gestione per app‘, ed infine raggiungete ciascuna applicazione per cui desiderate ricevere notifiche puntuali, selezionando la dicitura ‘Nessuna restrizione‘. Alcune app non vengono esibite nell’immediato, per cui servirà cliccare, in alto a destra, sul relativo menu e poi sulla voce ‘tutte le applicazioni‘, e fare come spiegato sopra per le applicazioni che volete.

Per ricevere le notifiche anche a schermo spento sui decice Xiaomi, Redmi e Poco, in attesa di ricevere la MIUI 12.5 con il relativo fix, ma potete comunque provare con il procedimento che segue: andare nelle impostazioni generali e poi in batteria, cliccate sull’ingranaggio in alto a destra e poi su scegliere l’opzione ‘Mai‘ alla voce ‘Disattiva dati quando smartphone è bloccato‘. Alla voce ‘Risparmio energetico‘ disabilitare la spunta all’opzione ‘Non attivare lo schermo per le notifiche‘. In ultima istanza, di nuovo nelle impostazioni generali, cliccate su ‘Notifiche e centro di controllo‘ > ‘Barra di stato‘ > ‘Mostra icone notifiche‘ (abilitando quest’ultima). Dopo aver osservato questi piccoli accorgimenti dovreste almeno limitare i danni e riuscire a ricevere le notifiche, peraltro in tempo. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.