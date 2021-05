Si parla ovunque, in queste ore, di una sorta di open serale per quanto riguarda il Campus Bio-Medico di Roma, dove tra oggi 8 maggio ed il 9 maggio pare possa essere possibile farsi somministrare vaccini Covid. Secondo alcune ricerche che ho avuto modo di effettuare, dovrebbe trattarsi di un’informazione non veritiera che da alcune ore a questa parte sta circolando su WhatsApp. Personalmente, non è arrivato alcuna catena sullo smartphone, ma sul web ci sono svariate segnalazioni che vanno proprio in questa direzione.

Dunque, dopo aver approfondito il significato di “hub”, sempre in ottica somministrazioni di vaccini Covid (ne ho parlato nella giornata di ieri con un pezzo dedicato), questo sabato bisogna prendere in esame una comunicazione ufficiale che a conti fatti smentisce i messaggi virali. Non sono previsti cambi di programma a stretto giro, e tutto quello che state leggendo durante il fine settimana a proposito del Campus Bio-Medico di Roma non corrisponde al vero.

Replica ufficiale sui vaccini Covid presso il Campus Bio-Medico di Roma da oggi 8 maggio

Come faccio a dire con certezza che non ci sarà alcuna somministrazione di vaccini Covid serale presso il Campus Bio-Medico di Roma tra oggi 8 maggio e domenica 9 maggio? Provando ad approfondire la questione, mi sono imbattuto in una comunicazione disponibile per tutti sul web, in modo da smontare sul nascere le teorie che vengono portate avanti tramite un messaggio virale. Con ogni probabilità, circolato per qualche strana ragione nella giornata di venerdì su WhatsApp.

A prescindere dal modo in cui abbia preso piede la catena relativa ai vaccini Covid, in merito alla possibilità di procedere anche all’interno del Campus Bio-Medico di Roma, dal mio punto di vista non resta altro da fare che dare evidenza alla smentita. In questo modo, si prova ad evitare che tra oggi e domani ci siano perdite di tempo per le persone.