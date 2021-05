Sta iniziando una nuova fase per le vaccinazioni Covid in Italia, considerando il fatto che diverse regioni hanno aperto il discorso agli over 50 e alcune, a breve, potrebbero consentire prenotazioni anche agli over 40, ma evidentemente non è chiaro a tutti quale sia il significato di hub. Questione importante, considerando che qui ci si concentra sulle location in cui vengono e verranno effettuate le somministrazioni. Come stanno le cose e cosa dobbiamo sapere sotto questo punto di vista? Proviamo a sgombrare il campo da ogni dubbio.

Tutto sul significato di hub in ottica vaccino agli over 50

Parlando di vaccini, in queste settimane ci siamo soffermato prevalentemente su questioni più leggere all’interno del nostro magazine, ma a quanto pare bisogna scendere più in profondità su determinate questioni. Ad esempio, cosa occorre assimilare a proposito del significato di hub? In generale, il concetto si riferisce ad una “struttura a rete” e solitamente viene utilizzato in contesti specifici, come quello aeroportuale o informatico. Tuttavia, parlando di vaccinazioni Covid spesso e volentieri si superano questi confini.

Dal punto di vista linguistico, si commettono spesso e volentieri degli errori, forzando l’ingresso di questo termine nel nostro modo di comunicare quotidiano. Vedere per credere quanto annunciato di recente da Fontana, presidente della Regione Lombardia, via social. Il governatore, infatti, ha parlato dell’apertura di “Hub per le vaccinazioni più grande d’Italia”. L’utilizzo dell’iniziale maiuscola, evidentemente non ha molto senso, ma è la natura della struttura a creare confusione sul significato di hub.

Si tratta, infatti, di un centro non connesso ad altre strutture e se pensiamo al significato di hub nella sua accezione originale, appare improprio il suo utilizzo. Vista la piega che stiamo prendendo in Italia, in ogni caso, potete vedere in “hub” un modo alternativo per definire un centro vaccinale. A prescindere dal fatto che la questione riguardi o meno gli over 50.