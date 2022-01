Nelle ultime ore è morta la zia di Fedez. La notizia arriva dallo stesso Federico Lucia, che ha affidato ai social il suo personale sfogo per la parente scomparsa. Il rapper non rende noto il nome della zia, ma le dedica un messaggio di affetto con parole di ringraziamento nei confronti dei medici e degli infermieri del reparto di pneumologia dell’ospedale San Paolo.

“Ciao guerriera, ciao zia”, così si chiude la dedica di Fedez alla parente scomparsa. Secondo il suo racconto, la signora combatteva da circa 20 anni contro un brutto male – non meglio specificato – e ultimamente era risultata positiva al Covid-19. Ecco il messaggio pubblicato da Federico Lucia su Instagram:

“Mi hai cresciuto durante la mia infanzia, per te ero il figlio che non hai mai avuto. Hai affrontato per 20 anni una battaglia contro un grande male, senza mai piegarti. Quando ci hanno detto della tua positività al Covid in cuor mio sapevo che sarebbe stato troppo anche per te. Voglio convincermi che tu sia riuscita a trovare la pace che questa vita ingiustamente non ti ha mai voluto dare. Ciao guerriera, ciao zia”.

Infine Fedez ringrazia i medici e gli infermieri dell’ospedale San Paolo, il policlinico di Milano:

“Grazie a tutti i medici e infermieri del reparto di pneumologia dell’ospedale San Paolo. Grazie per averci provato fino all’ultimo ma soprattutto grazie per la grande umanità“.

Per i Ferragnez è il secondo lutto in due anni: nel 2020 è venuta a mancare Maria, nonna materna di Chiara Ferragni, alla quale l’influencer aveva dedicato un post toccante per ricordarla, corredato da una foto di famiglia che la mostrava insieme alle sorelle e alla madre.

Per il momento Chiara Ferragni non ha commentato la morte della zia di Fedez, e quest’ultimo non ha rilasciato ulteriori dichiarazioni.

Recentemente la coppia è stata colpita dal Coronavirus in forma asintomatica dopo il rientro a Milano dalle vacanze di Natale in Svizzera. In quel periodo i Ferragnez avevano fatto rientro anticipato alla città meneghina per una forma influenzale contratta dalla piccola Vittoria, per la quale hanno sempre un occhio di riguardo per via della recente infezione da virus sinciziale. La coppia aveva dunque preferito fare ritorno a casa per essere più vicina agli ospedali e ai medici di fiducia.