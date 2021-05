Il Samsung Galaxy Z Flip 3 è tra i prodotti che il colosso di Seul si accinge a presentare, e che potrebbe anche costare meno di quanto ci si aspettasse. Come riportato dal leaker sudcoreano hwangmh01, il pieghevole, in lancio il 3 agosto, avrà un prezzo compreso tra i 990 ed i 1199 dollari (ci sarà poi da fare la conversione in euro naturalmente), andando così a costare meno del suo predecessore. Il Samsung Galaxy Z Flip 5G, infatti, è arrivato sul mercato USA ad un prezzo di listino di 1449 dollari: il taglio, laddove dovesse essere confermata, sarà piuttosto netto, e quindi compreso tra i 250 ed i 450 dollari.

Il Samsung Galaxy Z Flip 3 avrebbe, nel caso, un costo confrontabile con quello di un qualsiasi altro top di gamma, consentendo così a molti più utenti di avvicinarsi al segmento dei pieghevoli, avendo questi un prezzo meno proibitivo in futuro. Il Samsung Galaxy Z Flip 3 dovrebbe essere spinto dal processore Snapdragon 888 di Qualcomm, 8GB di RAM, 256GB di memoria interna, uno schermo secondario da 1.83 pollici (molto più grande rispetto al passato), uno schermo interno Dynamic AMOLED con frequenza di refresh rate a 120Hz, una batteria da 3300mAh, un comparto fotografico completamente rinnovato (di cui ancora non si conoscono bene i dettagli), la connettività Wi-Fi 6, il GPS, il Bluetooth 5.0, l’NFC, la porta USB-C, il supporto alla ricarica rapida a 25W e la ricarica wireless.

In poche parole, il Samsung Galaxy Z Flip 3 si candida ad essere tra i migliori top di gamma del 2021, venduto peraltro ad un prezzo molto competitivo (specie considerando che è sempre di un futuro smartphone pieghevole che si sta parlando, e non di un dispositivo canonico). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.