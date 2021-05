Potrebbe essere una soluzione, forse. La mancata disponibilità PS5 con scorte ancora non sufficienti a soddisfare la grande domanda della console Sony sarebbe alla base di una nuova strategia pianificata proprio dal colosso nipponico. Già nel 2022 sarebbe in programma il lancio di una nuova PS5, diciamo così modello 2022, con una modifica importante che ne garantirebbe la maggiore messa a disposizione per tutti i gamers del mondo. Cerchiamo di capire cosa bolle in pentola.

Dietro la scarsa disponibilità PS5 e dunque agli slot limitati di vendita per la console ai quali ci siamo abituati oramai da mesi ci sono, come è noto da tempo, le scarse scorte di chip per la produzione della console. La crisi di determinate componenti investe un po’ tutto il settore hi-tech, anche il mercato dei computer e degli smartphone per dire ma in questo momento è l’oggetto del desiderio di tanti gamers a subire le principali conseguenze di questa situazione. La nuova strategia pronta ad essere messa in campo sarebbe quella di proporre un nuovo modello 2022, questa volta con una CPU da 6nm di AMD: questo perché evidentemente in casa Sony sanno di poter far affidamento, nel tempo, ad un numero considerevole di unità della specifica componente.

A svelare questo retroscena ancora non ufficializzato è un report arriva dal sito taiwanese Digitimes sulla cui autorevolezza in tema di anticipazioni non c’è molto da dubitare. La stessa fonte parla di tempi esatti per l’avvio della produzione di questa nuova PS5 equipaggiata nel modo appena riferito. Si partirebbe nel secondo o al massimo terzo trimestre 2022, dunque probabilmente con vendita al via nell’autunno 2022 e giusto in tempo per il tanto prezioso periodo pre-natalizio.

Negli ultimi tempi, il CFO Sony Hiroki Totoki aveva lasicato intendere il forte impegno profuso per aumentare la disponibilità PS5. vedremo, se nel breve periodo, giungeranno conferme di quanto scritto oggi verso la direzione di un nuovo modello della console.